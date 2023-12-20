Блинкен: у США есть план развития Украины, но почти закончились время и деньги

20 декабря 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

США имеют четкий план развития Украины, заявил Энтони Блинкен Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У США практически закончились средства для помощи Украине, однако они имеют план ее дальнейшего развития без финансирования. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «У США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине, Конгресс должен одобрить ассигнования для Киева», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале госдепа. Он добавил, что США имеют четкий план ее развития, который не предполагает выделения средств стране. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что у страны есть средства для финансирования Украины на пару недель и два пакета помощи до конца года, после чего поддержка закончится. Он отметил, что администрация будет делать все возможное для продолжения поддержки, однако без денег она не сможет этого сделать.

У США практически закончились средства для помощи Украине, однако они имеют план ее дальнейшего развития без финансирования. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «У США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине, Конгресс должен одобрить ассигнования для Киева», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале госдепа. Он добавил, что США имеют четкий план ее развития, который не предполагает выделения средств стране. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что у страны есть средства для финансирования Украины на пару недель и два пакета помощи до конца года, после чего поддержка закончится. Он отметил, что администрация будет делать все возможное для продолжения поддержки, однако без денег она не сможет этого сделать.