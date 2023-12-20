Блинкен: у США есть план развития Украины, но почти закончились время и деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен,  stock
США имеют четкий план развития Украины, заявил Энтони Блинкен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У США практически закончились средства для помощи Украине, однако они имеют план ее дальнейшего развития без финансирования. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«У США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине, Конгресс должен одобрить ассигнования для Киева», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале госдепа. Он добавил, что США имеют четкий план ее развития, который не предполагает выделения средств стране.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что у страны есть средства для финансирования Украины на пару недель и два пакета помощи до конца года, после чего поддержка закончится. Он отметил, что администрация будет делать все возможное для продолжения поддержки, однако без денег она не сможет этого сделать.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У США практически закончились средства для помощи Украине, однако они имеют план ее дальнейшего развития без финансирования. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «У США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине, Конгресс должен одобрить ассигнования для Киева», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале госдепа. Он добавил, что США имеют четкий план ее развития, который не предполагает выделения средств стране. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что у страны есть средства для финансирования Украины на пару недель и два пакета помощи до конца года, после чего поддержка закончится. Он отметил, что администрация будет делать все возможное для продолжения поддержки, однако без денег она не сможет этого сделать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...