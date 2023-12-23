Россиянам сообщили о «новогодней» уловке кибермошенников

Эксперт Избаенков: мошенники под Новый год рассылают письма о доставке

23 декабря 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Кибермошенники активизируются с приходом новогодних праздников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В новогодние праздники кибермошенники рассылают поддельные письма якобы от служб доставки. Об этом сообщил директор направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Артем Избаенков. «С приходом январских праздников активность кибермошенников заметно возрастает. Одна из их ключевых техник обмана — использование поддельной информации о доставке», — рассказал Избаенков РИА Новости. По его словам, мошенники используют электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки. При этом они используют «технику страха», говоря о том, что посылка будет возвращена обратно, чтобы спровоцировать человека перейти по ссылке или открыть вложение. Избаенков посоветовал проверять адрес, с которого пришло письмо. Если в письме есть что-то подозрительное, лучше перепроверить информацию на официальном сайте или звонить в службу поддержки, заключил он. Ранее эксперт «Спецсвязи» Ольга Ишмаева предупредила, что мошенники могут получать данные о гражданах из выброшенных упаковок от посылок. Она пояснила, что на посылках есть наклейки со сведениями о получателе или отправителе, поэтому упаковку необходимо утилизировать, разорвав ярлык или наклейку в крошки, передает деловое издание «Взгляд».

В новогодние праздники кибермошенники рассылают поддельные письма якобы от служб доставки. Об этом сообщил директор направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Артем Избаенков. «С приходом январских праздников активность кибермошенников заметно возрастает. Одна из их ключевых техник обмана — использование поддельной информации о доставке», — рассказал Избаенков РИА Новости. По его словам, мошенники используют электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки. При этом они используют «технику страха», говоря о том, что посылка будет возвращена обратно, чтобы спровоцировать человека перейти по ссылке или открыть вложение. Избаенков посоветовал проверять адрес, с которого пришло письмо. Если в письме есть что-то подозрительное, лучше перепроверить информацию на официальном сайте или звонить в службу поддержки, заключил он. Ранее эксперт «Спецсвязи» Ольга Ишмаева предупредила, что мошенники могут получать данные о гражданах из выброшенных упаковок от посылок. Она пояснила, что на посылках есть наклейки со сведениями о получателе или отправителе, поэтому упаковку необходимо утилизировать, разорвав ярлык или наклейку в крошки, передает деловое издание «Взгляд».