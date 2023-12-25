Президент Сербии встретился с послом РФ после беспорядков в стране

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НАТО. Москва. stock, Александр Вучич,  stock
Встреча проходит в здании Генерального Секретариата президента республики Фото:

Президент Сербии Александр Вучич встретился с российским послом Александром Боцан-Харченко. Встреча проходит в здании Генерального Секретариата президента республики. Ранее, 24 декабря, в Белграде прошли беспорядки из-за победы коалиции Вучича на выборах. А на фоне приезда Боцана-Харченко протестующие объявили, что планируют заблокировать столицу, если не будут пересмотрены итоги выборов.

«Встреча продлилась почти час. Боцан-Харченко подарил Вучичу книгу советского дипломата Анатолия Добрынина „Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. 1962—1986 гг.“ на русском языке, которым владеет глава Сербии», — сообщил корреспондент ТАСС.

Ранее в центре Белгорода начался разгон оппозиции, которая собиралась на очередную акцию протеста из-за победы коалиции Александра Вучича на выборах. Поводом для беспорядков стало выступление сербского лидера о том, что «насильственной смены власти не будет». Во время его заявления толпа разбила двери и окно рядом с ним, вход изнутри заблокировала жандармерия. Премьер-министр Ана Брнабич поблагодарила Россию за предупреждение о начале беспорядков. Российские спецслужбы знали о планируемых беспорядках в стране и поделились ей, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Сербии Александр Вучич встретился с российским послом Александром Боцан-Харченко. Встреча проходит в здании Генерального Секретариата президента республики. Ранее, 24 декабря, в Белграде прошли беспорядки из-за победы коалиции Вучича на выборах. А на фоне приезда Боцана-Харченко протестующие объявили, что планируют заблокировать столицу, если не будут пересмотрены итоги выборов. «Встреча продлилась почти час. Боцан-Харченко подарил Вучичу книгу советского дипломата Анатолия Добрынина „Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. 1962—1986 гг.“ на русском языке, которым владеет глава Сербии», — сообщил корреспондент ТАСС. Ранее в центре Белгорода начался разгон оппозиции, которая собиралась на очередную акцию протеста из-за победы коалиции Александра Вучича на выборах. Поводом для беспорядков стало выступление сербского лидера о том, что «насильственной смены власти не будет». Во время его заявления толпа разбила двери и окно рядом с ним, вход изнутри заблокировала жандармерия. Премьер-министр Ана Брнабич поблагодарила Россию за предупреждение о начале беспорядков. Российские спецслужбы знали о планируемых беспорядках в стране и поделились ей, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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