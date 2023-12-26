Какие изменения ждут автовладельцев в 2024 году

Адвокат Спирьянов: выплаты после ДТП в такси вырастут в четыре раза

26 декабря 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Получить права без явки в военкомат не получится, сказал Дмитрий Спирьянов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выплаты по страховке от ДТП в такси вырастут в четыре раза, а получить права станет сложнее. При этом изменятся правила размещения камер фиксации нарушений. Об этом в беседе с URA.RU сообщил адвокат Владимирской областной коллегии адвокатов Дмитрий Спирьянов. Новость по теме Путин разрешил жителям новых регионов ездить без ОСАГО еще два года «Каждый год в действующее законодательство вносятся различные изменения, новации, пересматриваются старые нормы, актуализируются новые. Эти процессы, в том числе затрагивают и автовладельцев, их права и обязанности. У такси появится обязанность страховать ответственность перед пассажирами с 1 сентября 2024 года. В случае, если автомобиль попал в ДТП и при этом пострадает пассажир, то он имеет право на выплату не 500 тысяч рублей, как в настоящее время, а до двух миллионов рублей», — сказал Дмитрий Спирьянов. Для тех, кто планирует получить права, есть целый ряд изменений, отметил адвокат. «Необходимо знать, что не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение граждане, не посещающие военкомат, но обязанные в него явиться. Те, кто имеют иностранные права, но хотят получить российские нужно будет сдать теоретический экзамен, однако тем, кто подтверждает право на управление транспортными средствами категорий „C“, „D“, „CE“ и „DE“, „C“, „D“, „CE“ и „DE“ придется сдать и практический экзамен», — продолжил эксперт. В новом году начнут действовать новые правила о порядке размещения средств фиксации нарушений, продолжил Спирьянов. «Стационарные и передвижные средства фиксации нарушений устанавливаются только на пересечении дорог, где за отчетный год произошло четыре и более ДТП с материальным ущербом одного вида, или два ДТП одного вида, или четыре любых ДТП, в результате которых погибли либо были ранены люди», — предупредил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выплаты по страховке от ДТП в такси вырастут в четыре раза, а получить права станет сложнее. При этом изменятся правила размещения камер фиксации нарушений. Об этом в беседе с URA.RU сообщил адвокат Владимирской областной коллегии адвокатов Дмитрий Спирьянов. «Каждый год в действующее законодательство вносятся различные изменения, новации, пересматриваются старые нормы, актуализируются новые. Эти процессы, в том числе затрагивают и автовладельцев, их права и обязанности. У такси появится обязанность страховать ответственность перед пассажирами с 1 сентября 2024 года. В случае, если автомобиль попал в ДТП и при этом пострадает пассажир, то он имеет право на выплату не 500 тысяч рублей, как в настоящее время, а до двух миллионов рублей», — сказал Дмитрий Спирьянов. Для тех, кто планирует получить права, есть целый ряд изменений, отметил адвокат. «Необходимо знать, что не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение граждане, не посещающие военкомат, но обязанные в него явиться. Те, кто имеют иностранные права, но хотят получить российские нужно будет сдать теоретический экзамен, однако тем, кто подтверждает право на управление транспортными средствами категорий „C“, „D“, „CE“ и „DE“, „C“, „D“, „CE“ и „DE“ придется сдать и практический экзамен», — продолжил эксперт. В новом году начнут действовать новые правила о порядке размещения средств фиксации нарушений, продолжил Спирьянов. «Стационарные и передвижные средства фиксации нарушений устанавливаются только на пересечении дорог, где за отчетный год произошло четыре и более ДТП с материальным ущербом одного вида, или два ДТП одного вида, или четыре любых ДТП, в результате которых погибли либо были ранены люди», — предупредил собеседник агентства.