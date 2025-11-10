В России поставили памятник герою популярнейшего мема
Герою мема Виталию Наливкину воздвигнули бетонный памятник
Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / barakuda_usk
В Приморском крае на могиле актера Андрея Неретина, известного по роли вымышленного депутата Виталия Наливкина в скетч-шоу, появился бетонный памятник. Об этом сообщает издание «Подъем».
«Простоит сотни лет и переживет, наверное, апокалипсис, не дай бог», — сказал автор скетч-шоу Андрей Клочков о выборе материала для памятника. Отмечается, что цвет монумента определяли путем голосования среди жителей Уссурийского района — большинство отдали голоса за золотой.
По словам Клочкова, идея воздвигнуть монумент появилась еще при жизни артиста. Клочков также отметил, что совпадение даты публикации ролика с установкой памятника с Днем полиции случайно, но символично.
Во время церемонии установки памятника на месте присутствовал актер в форме силовика — по словам режиссера, это реквизит. Клочков выразил надежду, что инсценировка не станет поводом для судебного дела.
