Вашингтон продлил санкции против российских и иранских операций в Сирии

Прекращение действия американского «Закона Цезаря» в отношении Сирии не затрагивает финансовые операции, связанные с иранскими и российскими властями. Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте Минфина США.

«Приостановка действия „Закона Цезаря“ прекращает применение санкций (против Сирии — прим. URA.RU), за исключением отдельных сделок, связанных с правительствами России и Ирана. Также ограничения распространяются на передачу товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг российского или иранского происхождения», — написано в документе.

«Закон Цезаря» — это американский законодательный акт, предусматривающий санкции против представителей прежнего сирийского руководства, в том числе против экс-президента Башара Асада, в связи с обвинениями в совершении военных преступлений против сирийского народа. Сейчас в Вашингтоне намерены постепенно ослаблять санкционные ограничения, действующие в отношении Сирии.

URA.RU рассказывало ранее, что страны Персидского залива и РФ заинтересованы снизить влияние Турции в сирийском регионе. В интервью агентству эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов, не исключил, что речь может идти о формировании патрулей военной полиции.