Путин поручил содержать преступников в раздельных камерах

25 декабря 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Преступники, совершившие тяжкие преступления, будут содержаться в раздельных камерах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заключенные, совершившие тяжкие преступления, будут содержаться раздельно. Документ опубликован на сайте опубликования правовых актов. Размещаться в отдельных камерах будут заключенные, обвиняемые в совершении таких преступлений как: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, изнасилование и прочие преступления. Документ также пополнил список должностных лиц, подлежащих государственной защите. Это таможенники, представители налоговой службы и федеральных органов, а также органы исполнительной власти.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заключенные, совершившие тяжкие преступления, будут содержаться раздельно. Документ опубликован на сайте опубликования правовых актов. Размещаться в отдельных камерах будут заключенные, обвиняемые в совершении таких преступлений как: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, изнасилование и прочие преступления. Документ также пополнил список должностных лиц, подлежащих государственной защите. Это таможенники, представители налоговой службы и федеральных органов, а также органы исполнительной власти.