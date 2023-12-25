Путин поручил содержать преступников в раздельных камерах

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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, замок, тюрьма, клетка, заключение под стражу
Преступники, совершившие тяжкие преступления, будут содержаться в раздельных камерах Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заключенные, совершившие тяжкие преступления, будут содержаться раздельно. Документ опубликован на сайте опубликования правовых актов.

Размещаться в отдельных камерах будут заключенные, обвиняемые в совершении таких преступлений как: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, изнасилование и прочие преступления.

Документ также пополнил список должностных лиц, подлежащих государственной защите. Это таможенники, представители налоговой службы и федеральных органов, а также органы исполнительной власти.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заключенные, совершившие тяжкие преступления, будут содержаться раздельно. Документ опубликован на сайте опубликования правовых актов. Размещаться в отдельных камерах будут заключенные, обвиняемые в совершении таких преступлений как: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, изнасилование и прочие преступления. Документ также пополнил список должностных лиц, подлежащих государственной защите. Это таможенники, представители налоговой службы и федеральных органов, а также органы исполнительной власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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