Кабмин РФ хочет обязать магазины продавать отечественную электронику

26 декабря 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

Крупные сети электроники должны будут «выделить полку» для российских товаров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Российские магазины обяжут продавать отечественную технику. Для этого Минпромторг планирует ввести обязательный минимум ассортимента, который будет присутствовать на полках сетевой электроники. «Крупные торговые сети собираются обязать „предоставить полку“ для российских товаров. Обязательный минимум присутствия для российской бытовой техники в Минпромторге планируют ввести в офлайн и онлайн магазинах», — пишет « Коммерсант ». По мнению опрошенных газетой экспертов, от этой идеи в первую очередь могут пострадать маркетплейсы. При этом другой источник отмечает, что крупные маркетплейсы уже начали заключать с российскими производителями соглашения о размещении на своих площадках. Законопроект о «российской полке» разработали депутаты ЕР и о нем стало известно в начале мая. Позже в законопроект добавили обязанность для маркетплейсов при поисковой выдаче первые 50 строк отдавать российским или белорусским товарам. В то время речь шла о бытовой химии и косметике. С начала 2023 года россияне стали в два раза чаще брать кредиты на смартфоны и бытовую технику. Отмечалось, что жители реализуют отложенный спрос из-за кризисного 2022 года. На будущий год эксперты ожидают, что россияне начнут тратить на телевизоры, ноутбуки и стиральные машины меньше денег. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские магазины обяжут продавать отечественную технику. Для этого Минпромторг планирует ввести обязательный минимум ассортимента, который будет присутствовать на полках сетевой электроники. «Крупные торговые сети собираются обязать „предоставить полку“ для российских товаров. Обязательный минимум присутствия для российской бытовой техники в Минпромторге планируют ввести в офлайн и онлайн магазинах», — пишет «Коммерсант». По мнению опрошенных газетой экспертов, от этой идеи в первую очередь могут пострадать маркетплейсы. При этом другой источник отмечает, что крупные маркетплейсы уже начали заключать с российскими производителями соглашения о размещении на своих площадках. Законопроект о «российской полке» разработали депутаты ЕР и о нем стало известно в начале мая. Позже в законопроект добавили обязанность для маркетплейсов при поисковой выдаче первые 50 строк отдавать российским или белорусским товарам. В то время речь шла о бытовой химии и косметике. С начала 2023 года россияне стали в два раза чаще брать кредиты на смартфоны и бытовую технику. Отмечалось, что жители реализуют отложенный спрос из-за кризисного 2022 года. На будущий год эксперты ожидают, что россияне начнут тратить на телевизоры, ноутбуки и стиральные машины меньше денег.