Мэрия Челябинска сдаст в аренду земли под автостоянки в трех районах города

Власти Челябинска выставили на торги право заключения договоров аренды земельных участков под автостоянки в Ленинском, Курчатовском и Тракторозаводском районах города. Информация об этом размещена 26 декабря на сайте мэрии.
«Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения площадок автостоянок. Территории для размещения объектов благоустройства расположены в Ленинском, Курчатовском и Тракторозаводском районах», — сообщается на сайте.
Сами земельные участки, предназначенные под автостоянки, расположены по улице Игуменка, 10А/1 в Ленинском районе, по Краснопольскому проспекту, 3, в Курчатовском районе города, а также по улице Эльтонской 2-й, 60 в Тракторозаводском районе города Челябинска. Начальная цена лотов будет установлена в размере ежегодной платы за аренду участка, на котором будет размещена автостоянка.
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