Мэрия Челябинска сдаст в аренду земли под автостоянки в трех районах города

26 декабря 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Автостоянки появятся в Ленинском, Курчатовском и Тракторозаводском районах города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Власти Челябинска выставили на торги право заключения договоров аренды земельных участков под автостоянки в Ленинском, Курчатовском и Тракторозаводском районах города. Информация об этом размещена 26 декабря на сайте мэрии. «Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения площадок автостоянок. Территории для размещения объектов благоустройства расположены в Ленинском, Курчатовском и Тракторозаводском районах», — сообщается на сайте. Сами земельные участки, предназначенные под автостоянки, расположены по улице Игуменка, 10А/1 в Ленинском районе, по Краснопольскому проспекту, 3, в Курчатовском районе города, а также по улице Эльтонской 2-й, 60 в Тракторозаводском районе города Челябинска. Начальная цена лотов будет установлена в размере ежегодной платы за аренду участка, на котором будет размещена автостоянка.

Власти Челябинска выставили на торги право заключения договоров аренды земельных участков под автостоянки в Ленинском, Курчатовском и Тракторозаводском районах города. Информация об этом размещена 26 декабря на сайте мэрии. «Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения площадок автостоянок. Территории для размещения объектов благоустройства расположены в Ленинском, Курчатовском и Тракторозаводском районах», — сообщается на сайте. Сами земельные участки, предназначенные под автостоянки, расположены по улице Игуменка, 10А/1 в Ленинском районе, по Краснопольскому проспекту, 3, в Курчатовском районе города, а также по улице Эльтонской 2-й, 60 в Тракторозаводском районе города Челябинска. Начальная цена лотов будет установлена в размере ежегодной платы за аренду участка, на котором будет размещена автостоянка.