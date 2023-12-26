Мэрия Челябинска сдаст в аренду земли под автостоянки в трех районах города

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Развитие дорог Курган, автостоянка, неровный асфальт
Автостоянки появятся в Ленинском, Курчатовском и Тракторозаводском районах города Фото:

Власти Челябинска выставили на торги право заключения договоров аренды земельных участков под автостоянки в Ленинском, Курчатовском и Тракторозаводском районах города. Информация об этом размещена 26 декабря на сайте мэрии.

«Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения площадок автостоянок. Территории для размещения объектов благоустройства расположены в Ленинском, Курчатовском и Тракторозаводском районах», — сообщается на сайте.

Сами земельные участки, предназначенные под автостоянки, расположены по улице Игуменка, 10А/1 в Ленинском районе, по Краснопольскому проспекту, 3, в Курчатовском районе города, а также по улице Эльтонской 2-й, 60 в Тракторозаводском районе города Челябинска. Начальная цена лотов будет установлена в размере ежегодной платы за аренду участка, на котором будет размещена автостоянка.

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Власти Челябинска выставили на торги право заключения договоров аренды земельных участков под автостоянки в Ленинском, Курчатовском и Тракторозаводском районах города. Информация об этом размещена 26 декабря на сайте мэрии. «Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения площадок автостоянок. Территории для размещения объектов благоустройства расположены в Ленинском, Курчатовском и Тракторозаводском районах», — сообщается на сайте. Сами земельные участки, предназначенные под автостоянки, расположены по улице Игуменка, 10А/1 в Ленинском районе, по Краснопольскому проспекту, 3, в Курчатовском районе города, а также по улице Эльтонской 2-й, 60 в Тракторозаводском районе города Челябинска. Начальная цена лотов будет установлена в размере ежегодной платы за аренду участка, на котором будет размещена автостоянка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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