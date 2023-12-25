В Сургуте задерживается поставка первой партии новых автобусов

26 декабря 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Мэрия планирует заменить в 2024 году 40 процентов автопарка Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Сургуте задерживается поставка первой партии автобусов для автотранспортного предприятия СПОПАТ. Информация об этом была опубликована на сайте мэрии. Для обновления автопарка предприятия, главный пакет акций которого принадлежит администрации, взяло в лизинг 30 новых автобусов. Первая партия которых должна была прийти в декабре. «Сейчас все заводы исполняют федеральную программу под названием „Специальный казначейский кредит“. Окончание этой программы, которая на сегодняшний день приоритетна для всех, заканчивается 1 февраля. После 1 февраля заводы начнут работать в нормальном режиме на других клиентов, и мы сможем поставлять автобусы в тех объемах, которые у нас подтверждены контрактами», — цитируют на сайте генерального директора предприятия — поставщика ООО «Тюменнефтеспецтранс» Евгения Семеняко. Кроме взятых в лизинг 30 автобусов, еще 10 планируется приобрести за счет бюджета города. «На сегодня автопарк СПОПАТа насчитывает 101 автобус. Из них порядка 50% с высокой степенью износа, им по 15-17 лет. Бывают ситуации, когда десять автобусов могут единовременно находиться на ремонте, оставив линию. Автопарк требует обновления», — приводят слова главы Сургута Андрея Филатова на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что главный коммунальщик Сургута Кирилл Киселев был назначен руководителем СПОПАТ. Глава города объяснил это тем, что Киселев начал транспортную реформу и персонально отвечает за ее реализацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте задерживается поставка первой партии автобусов для автотранспортного предприятия СПОПАТ. Информация об этом была опубликована на сайте мэрии. Для обновления автопарка предприятия, главный пакет акций которого принадлежит администрации, взяло в лизинг 30 новых автобусов. Первая партия которых должна была прийти в декабре. «Сейчас все заводы исполняют федеральную программу под названием „Специальный казначейский кредит“. Окончание этой программы, которая на сегодняшний день приоритетна для всех, заканчивается 1 февраля. После 1 февраля заводы начнут работать в нормальном режиме на других клиентов, и мы сможем поставлять автобусы в тех объемах, которые у нас подтверждены контрактами», — цитируют на сайте генерального директора предприятия — поставщика ООО «Тюменнефтеспецтранс» Евгения Семеняко. Кроме взятых в лизинг 30 автобусов, еще 10 планируется приобрести за счет бюджета города. «На сегодня автопарк СПОПАТа насчитывает 101 автобус. Из них порядка 50% с высокой степенью износа, им по 15-17 лет. Бывают ситуации, когда десять автобусов могут единовременно находиться на ремонте, оставив линию. Автопарк требует обновления», — приводят слова главы Сургута Андрея Филатова на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что главный коммунальщик Сургута Кирилл Киселев был назначен руководителем СПОПАТ. Глава города объяснил это тем, что Киселев начал транспортную реформу и персонально отвечает за ее реализацию.