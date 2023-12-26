Миллер: «Газпром» направит на газификацию в России рекордную сумму

«Газпром» увеличит сумму, направленную на газификацию, заявил Алексей Миллер
«Газпром» направит в следующем году на газификацию на 33,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Речь идет 270,3 млрд рублей. Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Газпром» в 2024 направит на газификацию 270,3 млрд рублей — на 33,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году», — заявил Миллер в эфире телеканала «Россия 24». Он также сообщил, что задача по полной газификации в России к 2030 будет полностью выполнена.
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