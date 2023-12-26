26 декабря 2023

Миллер: «Газпром» направит на газификацию в России рекордную сумму

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, миллер алексей
«Газпром» увеличит сумму, направленную на газификацию, заявил Алексей Миллер Фото:

«Газпром» направит в следующем году на газификацию на 33,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Речь идет 270,3 млрд рублей. Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Газпром» в 2024 направит на газификацию 270,3 млрд рублей — на 33,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году», — заявил Миллер в эфире телеканала «Россия 24». Он также сообщил, что задача по полной газификации в России к 2030 будет полностью выполнена.

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«Газпром» направит в следующем году на газификацию на 33,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Речь идет 270,3 млрд рублей. Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Газпром» в 2024 направит на газификацию 270,3 млрд рублей — на 33,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году», — заявил Миллер в эфире телеканала «Россия 24». Он также сообщил, что задача по полной газификации в России к 2030 будет полностью выполнена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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