Миллер: «Газпром» направит на газификацию в России рекордную сумму

27 декабря 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

«Газпром» увеличит сумму, направленную на газификацию, заявил Алексей Миллер Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Газпром» направит в следующем году на газификацию на 33,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Речь идет 270,3 млрд рублей. Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Газпром» в 2024 направит на газификацию 270,3 млрд рублей — на 33,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году», — заявил Миллер в эфире телеканала «Россия 24». Он также сообщил, что задача по полной газификации в России к 2030 будет полностью выполнена.

«Газпром» направит в следующем году на газификацию на 33,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Речь идет 270,3 млрд рублей. Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Газпром» в 2024 направит на газификацию 270,3 млрд рублей — на 33,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году», — заявил Миллер в эфире телеканала «Россия 24». Он также сообщил, что задача по полной газификации в России к 2030 будет полностью выполнена.