28 декабря 2023

Кабмин РФ разрешил выпуск аналога зарубежного препарата от диабета

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
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Правительство России выдало лицензию фармкомпании «Герофарм» на препарат от диабета «Семавик», являющийся аналогом датского препарата «Оземпик». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Правительство РФ выдало „Герофарму“ принудительную лицензию на препарат „Семавик“. <…> „Герофарм“ в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Герофарм».

300 тысяч упаковок «Семивак» поступят в аптеки уже в этом году. Стоимость упаковки составит четыре тысячи 279,5 рублей без НДС.

Препарат «Оземпик» с марта 2023 года практически исчез из российских аптек. «Герофарм» стала первой в России компанией зарегистрировавшей его аналог. Но длительная патентная защита ограничивала вывод на рынок любых аналогов «Оземпика». Принудительная передача лицензии на производство инновационного препарата допускается в случае ухода зарубежных компаний с российского рынка.

По словам главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, дефицит препарата весной наблюдался во всем мире. Препарат для лечения диабетиков в последнее время стали использовать для похудения не только в России, но и во всем мире. В частности, голливудские звезды на нем худели достаточно быстро, пишет «Национальная служба новостей».

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Правительство России выдало лицензию фармкомпании «Герофарм» на препарат от диабета «Семавик», являющийся аналогом датского препарата «Оземпик». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Правительство РФ выдало „Герофарму“ принудительную лицензию на препарат „Семавик“. <…> „Герофарм“ в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Герофарм». 300 тысяч упаковок «Семивак» поступят в аптеки уже в этом году. Стоимость упаковки составит четыре тысячи 279,5 рублей без НДС. Препарат «Оземпик» с марта 2023 года практически исчез из российских аптек. «Герофарм» стала первой в России компанией зарегистрировавшей его аналог. Но длительная патентная защита ограничивала вывод на рынок любых аналогов «Оземпика». Принудительная передача лицензии на производство инновационного препарата допускается в случае ухода зарубежных компаний с российского рынка. По словам главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, дефицит препарата весной наблюдался во всем мире. Препарат для лечения диабетиков в последнее время стали использовать для похудения не только в России, но и во всем мире. В частности, голливудские звезды на нем худели достаточно быстро, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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