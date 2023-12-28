Кабмин РФ разрешил выпуск аналога зарубежного препарата от диабета

Правительство России выдало лицензию фармкомпании «Герофарм» на препарат от диабета «Семавик», являющийся аналогом датского препарата «Оземпик». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Правительство РФ выдало „Герофарму“ принудительную лицензию на препарат „Семавик“. <…> „Герофарм“ в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Герофарм».
300 тысяч упаковок «Семивак» поступят в аптеки уже в этом году. Стоимость упаковки составит четыре тысячи 279,5 рублей без НДС.
Препарат «Оземпик» с марта 2023 года практически исчез из российских аптек. «Герофарм» стала первой в России компанией зарегистрировавшей его аналог. Но длительная патентная защита ограничивала вывод на рынок любых аналогов «Оземпика». Принудительная передача лицензии на производство инновационного препарата допускается в случае ухода зарубежных компаний с российского рынка.
По словам главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, дефицит препарата весной наблюдался во всем мире. Препарат для лечения диабетиков в последнее время стали использовать для похудения не только в России, но и во всем мире. В частности, голливудские звезды на нем худели достаточно быстро, пишет «Национальная служба новостей».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.