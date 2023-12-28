Кабмин РФ разрешил выпуск аналога зарубежного препарата от диабета

28 декабря 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Стоимость препарата будет дешевле аналога на 26% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство России выдало лицензию фармкомпании «Герофарм» на препарат от диабета «Семавик», являющийся аналогом датского препарата «Оземпик». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Правительство РФ выдало „Герофарму“ принудительную лицензию на препарат „Семавик“. <…> „Герофарм“ в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Герофарм». 300 тысяч упаковок «Семивак» поступят в аптеки уже в этом году. Стоимость упаковки составит четыре тысячи 279,5 рублей без НДС. Препарат «Оземпик» с марта 2023 года практически исчез из российских аптек. «Герофарм» стала первой в России компанией зарегистрировавшей его аналог. Но длительная патентная защита ограничивала вывод на рынок любых аналогов «Оземпика». Принудительная передача лицензии на производство инновационного препарата допускается в случае ухода зарубежных компаний с российского рынка. По словам главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, дефицит препарата весной наблюдался во всем мире. Препарат для лечения диабетиков в последнее время стали использовать для похудения не только в России, но и во всем мире. В частности, голливудские звезды на нем худели достаточно быстро, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство России выдало лицензию фармкомпании «Герофарм» на препарат от диабета «Семавик», являющийся аналогом датского препарата «Оземпик». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Правительство РФ выдало „Герофарму“ принудительную лицензию на препарат „Семавик“. <…> „Герофарм“ в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Герофарм». 300 тысяч упаковок «Семивак» поступят в аптеки уже в этом году. Стоимость упаковки составит четыре тысячи 279,5 рублей без НДС. Препарат «Оземпик» с марта 2023 года практически исчез из российских аптек. «Герофарм» стала первой в России компанией зарегистрировавшей его аналог. Но длительная патентная защита ограничивала вывод на рынок любых аналогов «Оземпика». Принудительная передача лицензии на производство инновационного препарата допускается в случае ухода зарубежных компаний с российского рынка. По словам главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, дефицит препарата весной наблюдался во всем мире. Препарат для лечения диабетиков в последнее время стали использовать для похудения не только в России, но и во всем мире. В частности, голливудские звезды на нем худели достаточно быстро, пишет «Национальная служба новостей».