28 декабря 2023

В Челябинске будут судить сотрудника фирмы олигарха Аристова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, аристов александр
Сотрудник фирмы Аристова попался на коммерческом подкупе Фото:

В Челябинске будут судить сотрудника фирмы ООО «Агрофирма Ариант», принадлежащей семье олигарха Александра Аристова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его обвиняют в коммерческом подкупе.

«Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку исполнения требований законодательства в сфере противодействия коррупции. Уголовное дело в отношении сотрудника ООО „Агрофирма Ариант“, обвиняемого по п. п. „в“, „г“, ч. 7 ст. 204 УК РФ („Коммерческий подкуп“), направлено прокурором района для рассмотрения в Центральный райсуд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что в ходе проведенной проверки было установлено, что замруководителя АО «Энтек» систематически платил сотруднику агрофирмы. За это тот помогал ускорять оплату за поставленную продукции и сохранять объемы поставок. «В отношении «Энтек» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). По результатам его рассмотрения мировым судом юридическому лицу назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ООО «Агрофирма Ариант». Там на звонок не ответили.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске будут судить сотрудника фирмы ООО «Агрофирма Ариант», принадлежащей семье олигарха Александра Аристова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его обвиняют в коммерческом подкупе. «Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку исполнения требований законодательства в сфере противодействия коррупции. Уголовное дело в отношении сотрудника ООО „Агрофирма Ариант“, обвиняемого по п. п. „в“, „г“, ч. 7 ст. 204 УК РФ („Коммерческий подкуп“), направлено прокурором района для рассмотрения в Центральный райсуд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что в ходе проведенной проверки было установлено, что замруководителя АО «Энтек» систематически платил сотруднику агрофирмы. За это тот помогал ускорять оплату за поставленную продукции и сохранять объемы поставок. «В отношении «Энтек» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). По результатам его рассмотрения мировым судом юридическому лицу назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ООО «Агрофирма Ариант». Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...