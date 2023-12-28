В Челябинске будут судить сотрудника фирмы олигарха Аристова

29 декабря 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Сотрудник фирмы Аристова попался на коммерческом подкупе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске будут судить сотрудника фирмы ООО «Агрофирма Ариант», принадлежащей семье олигарха Александра Аристова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его обвиняют в коммерческом подкупе. «Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку исполнения требований законодательства в сфере противодействия коррупции. Уголовное дело в отношении сотрудника ООО „Агрофирма Ариант“, обвиняемого по п. п. „в“, „г“, ч. 7 ст. 204 УК РФ („Коммерческий подкуп“), направлено прокурором района для рассмотрения в Центральный райсуд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что в ходе проведенной проверки было установлено, что замруководителя АО «Энтек» систематически платил сотруднику агрофирмы. За это тот помогал ускорять оплату за поставленную продукции и сохранять объемы поставок. «В отношении «Энтек» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). По результатам его рассмотрения мировым судом юридическому лицу назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ООО «Агрофирма Ариант». Там на звонок не ответили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске будут судить сотрудника фирмы ООО «Агрофирма Ариант», принадлежащей семье олигарха Александра Аристова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его обвиняют в коммерческом подкупе. «Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку исполнения требований законодательства в сфере противодействия коррупции. Уголовное дело в отношении сотрудника ООО „Агрофирма Ариант“, обвиняемого по п. п. „в“, „г“, ч. 7 ст. 204 УК РФ („Коммерческий подкуп“), направлено прокурором района для рассмотрения в Центральный райсуд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что в ходе проведенной проверки было установлено, что замруководителя АО «Энтек» систематически платил сотруднику агрофирмы. За это тот помогал ускорять оплату за поставленную продукции и сохранять объемы поставок. «В отношении «Энтек» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). По результатам его рассмотрения мировым судом юридическому лицу назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ООО «Агрофирма Ариант». Там на звонок не ответили.