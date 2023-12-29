Мосгорсуд приговорил к пяти годам бывшего замглавы МЧС Гуровича

Мосгорсуд приговорил экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича к пяти годам колонии за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что отбывать наказание ему придется в колонии общего режима.
Следствие утверждает, что Гурович в 2020 году организовал выделение средств из федерального бюджета более, чем на 969 миллионов рублей. Деньги предназначались для строительства полевого госпиталя в Мурманской области, однако позже здание было демонтировано, так и не использовавшись.
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