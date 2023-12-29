Мосгорсуд приговорил к пяти годам бывшего замглавы МЧС Гуровича

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Суд приговорил Гуровича к пяти годам колонии общего режима Фото:

Мосгорсуд приговорил экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича к пяти годам колонии за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что отбывать наказание ему придется в колонии общего режима.

Следствие утверждает, что Гурович в 2020 году организовал выделение средств из федерального бюджета более, чем на 969 миллионов рублей. Деньги предназначались для строительства полевого госпиталя в Мурманской области, однако позже здание было демонтировано, так и не использовавшись.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мосгорсуд приговорил экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича к пяти годам колонии за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что отбывать наказание ему придется в колонии общего режима. Следствие утверждает, что Гурович в 2020 году организовал выделение средств из федерального бюджета более, чем на 969 миллионов рублей. Деньги предназначались для строительства полевого госпиталя в Мурманской области, однако позже здание было демонтировано, так и не использовавшись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...