В Кремле предупредили Запад о серьезных последствиях из-за заморозки активов РФ

Заморозка российских активов со стороны стран Запада чревата серьезными последствиями. Их действия против РФ могут обратиться против них бумерангом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы конечно заранее анализировали возможные ответные шаги [в ответ на заморозку российских активов]. Своими действиями страны Запада наносят изрядный удар по основным параметрам международной экономики. Это подорвет доверие других стран и США и ЕС. Подобные действия чреваты серьезными последствиями. Они не задумываются об эффекте бумеранга», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что у России есть конкретный список иностранных активов, которые она может изъять.
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