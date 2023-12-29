В Кремле предупредили Запад о серьезных последствиях из-за заморозки активов РФ

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Россия также может ответно заморозить ряд иностранных активов, уточнил Дмитрий Песков Фото:

Заморозка российских активов со стороны стран Запада чревата серьезными последствиями. Их действия против РФ могут обратиться против них бумерангом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы конечно заранее анализировали возможные ответные шаги [в ответ на заморозку российских активов]. Своими действиями страны Запада наносят изрядный удар по основным параметрам международной экономики. Это подорвет доверие других стран и США и ЕС. Подобные действия чреваты серьезными последствиями. Они не задумываются об эффекте бумеранга», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что у России есть конкретный список иностранных активов, которые она может изъять.

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Заморозка российских активов со стороны стран Запада чревата серьезными последствиями. Их действия против РФ могут обратиться против них бумерангом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы конечно заранее анализировали возможные ответные шаги [в ответ на заморозку российских активов]. Своими действиями страны Запада наносят изрядный удар по основным параметрам международной экономики. Это подорвет доверие других стран и США и ЕС. Подобные действия чреваты серьезными последствиями. Они не задумываются об эффекте бумеранга», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что у России есть конкретный список иностранных активов, которые она может изъять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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