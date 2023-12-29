29 декабря 2023

Readovka: украинцев будут задерживать и отправлять в военкомат за прогулку в новогоднюю ночь

Украинцев отправят в военкомат за прогулку в Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, зима, строй, всу, украинские военные,  stock
Благодаря такой мере МВД Украины планирует заставить граждан соблюдать комендантский час Фото:

За прогулку в новогоднюю ночь украинцев будут задерживать и отправлять в военный комиссариат. Так МВД Украины хочет заставить граждан соблюдать комендантский час, сообщил замначальника одного из департаментов украинской полиции А. Серединский.

В МВД Украины придумали «идеальный план» как заставить соблюдать граждан незалежной комендантский час в новогоднюю ночь <…> всех, кто все же решит выйти из дома, ждет сначала задержание и доставка в отдел. А потом и передача в военкомат», — передает слова Серединского издание Readovka. Он уточнил, что именно такими людьми интересуются центры комплектации украинской армии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За прогулку в новогоднюю ночь украинцев будут задерживать и отправлять в военный комиссариат. Так МВД Украины хочет заставить граждан соблюдать комендантский час, сообщил замначальника одного из департаментов украинской полиции А. Серединский. В МВД Украины придумали «идеальный план» как заставить соблюдать граждан незалежной комендантский час в новогоднюю ночь <…> всех, кто все же решит выйти из дома, ждет сначала задержание и доставка в отдел. А потом и передача в военкомат», — передает слова Серединского издание Readovka. Он уточнил, что именно такими людьми интересуются центры комплектации украинской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...