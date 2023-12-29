Readovka: украинцев будут задерживать и отправлять в военкомат за прогулку в новогоднюю ночь

Украинцев отправят в военкомат за прогулку в Новый год

Благодаря такой мере МВД Украины планирует заставить граждан соблюдать комендантский час Фото: Министерство обороны Украины

За прогулку в новогоднюю ночь украинцев будут задерживать и отправлять в военный комиссариат. Так МВД Украины хочет заставить граждан соблюдать комендантский час, сообщил замначальника одного из департаментов украинской полиции А. Серединский.

В МВД Украины придумали «идеальный план» как заставить соблюдать граждан незалежной комендантский час в новогоднюю ночь <…> всех, кто все же решит выйти из дома, ждет сначала задержание и доставка в отдел. А потом и передача в военкомат», — передает слова Серединского издание Readovka. Он уточнил, что именно такими людьми интересуются центры комплектации украинской армии.