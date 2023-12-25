«Страна.ua» раскрыла, как изменится закон о мобилизации на Украине

«Страна.ua»: на Украине снимут отсрочку по мобилизации для части инвалидов

26 декабря 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

На Украине собираются мобилизовать 500 тысяч человек Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы, но ее получат действующие депутаты Верховной Рады. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Третью группу инвалидности убрали из числа тех, кому положена отсрочка от мобилизации. Отсрочка от мобилизации будет предоставляться депутатам Верховной Рады, но только действующим», — пишет издание, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту о мобилизации на Украине. Для людей с первой и второй группой инвалидности отсрочку на Украине сохранили. Также право на отсрочку от призыва имеют женщины, если они пребывают в декрете, пока ребенку не исполнится три года. Обязанности на проведение мобилизации возложили на украинские сельские, поселковые и городские советы. Согласно законопроекту, они должны обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты. На Украине внесли в Верховную раду законопроект, который меняет мобилизацию. Документ называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». План президента Украины Владимира Зеленского призвать 500 тысяч солдат в ВСУ возмутил украинцев и они будут саботировать это решение. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, отметив, что жители не хотят больше становиться пушечным мясом для команды Зеленского, которая пытается затянуть конфликт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы, но ее получат действующие депутаты Верховной Рады. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Третью группу инвалидности убрали из числа тех, кому положена отсрочка от мобилизации. Отсрочка от мобилизации будет предоставляться депутатам Верховной Рады, но только действующим», — пишет издание, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту о мобилизации на Украине. Для людей с первой и второй группой инвалидности отсрочку на Украине сохранили. Также право на отсрочку от призыва имеют женщины, если они пребывают в декрете, пока ребенку не исполнится три года. Обязанности на проведение мобилизации возложили на украинские сельские, поселковые и городские советы. Согласно законопроекту, они должны обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты. На Украине внесли в Верховную раду законопроект, который меняет мобилизацию. Документ называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». План президента Украины Владимира Зеленского призвать 500 тысяч солдат в ВСУ возмутил украинцев и они будут саботировать это решение. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, отметив, что жители не хотят больше становиться пушечным мясом для команды Зеленского, которая пытается затянуть конфликт.