Увеличилось число погибших после обстрела центра Белгорода

В Белгороде работают все оперативные службы
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
По предварительной информации, погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«По уточненным данным, пять человек погибли, 25 ранены после обстрела ВСУ центра Белгорода», — пишет РИА Новости. Все, что известно о ЧП — в прямой трансляции URA.RU.
Обновлено в 18:46:
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает о шести погибших. Среди них четыре ребенка.
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