Увеличилось число погибших после обстрела центра Белгорода

РИАН: пять человек погибли при обстреле Белгорода, 25 ранены
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, машина скорой помощи, скорая помошь
В Белгороде работают все оперативные службы Фото:
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По предварительной информации, погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«По уточненным данным, пять человек погибли, 25 ранены после обстрела ВСУ центра Белгорода», — пишет РИА Новости. Все, что известно о ЧП — в прямой трансляции URA.RU.

Обновлено в 18:46:

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает о шести погибших. Среди них четыре ребенка.

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По предварительной информации, погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. «По уточненным данным, пять человек погибли, 25 ранены после обстрела ВСУ центра Белгорода», — пишет РИА Новости. Все, что известно о ЧП — в прямой трансляции URA.RU. Обновлено в 18:46: РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает о шести погибших. Среди них четыре ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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