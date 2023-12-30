Происшествия Увеличилось число погибших после обстрела центра Белгорода РИАН: пять человек погибли при обстреле Белгорода, 25 ранены 30 декабря 2023 в 18:37 Размер текста - 17 + В Белгороде работают все оперативные службы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом По предварительной информации, погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. «По уточненным данным, пять человек погибли, 25 ранены после обстрела ВСУ центра Белгорода», — пишет РИА Новости. Все, что известно о ЧП — в прямой трансляции URA.RU. Обновлено в 18:46: РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает о шести погибших. Среди них четыре ребенка. По предварительной информации, погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. «По уточненным данным, пять человек погибли, 25 ранены после обстрела ВСУ центра Белгорода», — пишет РИА Новости. Все, что известно о ЧП — в прямой трансляции URA.RU. Обновлено в 18:46: РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает о шести погибших. Среди них четыре ребенка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям