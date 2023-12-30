ВСУ обстреляли Белгород накануне Нового года: онлайн-трансляция

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород перед Новым годом. Удар пришелся по центру города. Из-за разлета осколков пострадали как минимум пять человек, в том числе двое детей. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, что этот обстрел сильнейший за все время спецоперации.
19:17 30.12.2023 Песков сообщил, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Также туда направлена группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим.
19:13 30.12.2023 Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложено об обстреле Белгорода. Его слова передает ТАСС.
18:56 30.12.2023 МЧС России сообщает о десяти погибших, среди которых один ребенок. Пострадали 45 человек.
18:46 30.12.2023 РИА Новости сообщают о шести погибших со ссылкой на экстренные службы.
18:38 30.12.2023 Экстренные службы уточнили, что погибли пять человек. Их заявление передает корреспондент РИА Новости.
18:35 30.12.2023 МЧС России рассказали, что все пожары, образовавшиеся в результате удара, ликвидированы. Информация представлена в официальном telegram-канале.
18:34 30.12.2023 Telegram-канал «112» сообщает, что число погибших увеличилось до 10. «Осторожно, новости» сообщают о 44 пострадавших.
18:28 30.12.2023 В регионе отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Гладков.
18:23 30.12.2023 Губернатор Гладков сообщил, что в Белгороде запущена единая горячая линия по номеру «122». По ней можно сообщить о повреждениях и пострадавших.
18:21 30.12.2023 По данным telegram-канала Shot, ВСУ использовали РСЗО «Град» для удара по городу. Территории, по которым был совершен удар, сейчас перекрыты.
18:20 30.12.2023 «РБК-Украина» сообщило, что ВСУ ударили по «военным объектам» в Белгородской области. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России, чтобы получить комментарий об этой информации.
18:18 30.12.2023 МЧС Белгорода попросило жителей покинуть дома после взрывов. Гражданам рекомендовано спрятаться в укрытиях.
18:15 30.12.2023 Гладков сообщил о нескольких погибших. Среди них двое детей.
18:13 30.12.2023 ВСУ ударили по центру Белгорода. Информацию сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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