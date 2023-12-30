ВСУ обстреляли Белгород накануне Нового года: онлайн-трансляция

ВСУ ударили по центру Белгорода
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Вооруженные силы Украины. stock, миномет, всу,  stock
ВСУ ударили по Белгородской области Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород перед Новым годом. Удар пришелся по центру города. Из-за разлета осколков пострадали как минимум пять человек, в том числе двое детей. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, что этот обстрел сильнейший за все время спецоперации.

19:17 30.12.2023 Песков сообщил, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Также туда направлена группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим.

19:13 30.12.2023 Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложено об обстреле Белгорода. Его слова передает ТАСС.

18:56 30.12.2023 МЧС России сообщает о десяти погибших, среди которых один ребенок. Пострадали 45 человек.

18:46 30.12.2023 РИА Новости сообщают о шести погибших со ссылкой на экстренные службы.

18:38 30.12.2023 Экстренные службы уточнили, что погибли пять человек. Их заявление передает корреспондент РИА Новости.

18:35 30.12.2023 МЧС России рассказали, что все пожары, образовавшиеся в результате удара, ликвидированы. Информация представлена в официальном telegram-канале.

18:34 30.12.2023 Telegram-канал «112» сообщает, что число погибших увеличилось до 10. «Осторожно, новости» сообщают о 44 пострадавших.

18:28 30.12.2023 В регионе отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Гладков.

18:23 30.12.2023 Губернатор Гладков сообщил, что в Белгороде запущена единая горячая линия по номеру «122». По ней можно сообщить о повреждениях и пострадавших.

18:21 30.12.2023 По данным telegram-канала Shot, ВСУ использовали РСЗО «Град» для удара по городу. Территории, по которым был совершен удар, сейчас перекрыты.

18:20 30.12.2023 «РБК-Украина» сообщило, что ВСУ ударили по «военным объектам» в Белгородской области. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России, чтобы получить комментарий об этой информации.

18:18 30.12.2023 МЧС Белгорода попросило жителей покинуть дома после взрывов. Гражданам рекомендовано спрятаться в укрытиях.

18:15 30.12.2023 Гладков сообщил о нескольких погибших. Среди них двое детей.

18:13 30.12.2023 ВСУ ударили по центру Белгорода. Информацию сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород перед Новым годом. Удар пришелся по центру города. Из-за разлета осколков пострадали как минимум пять человек, в том числе двое детей. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, что этот обстрел сильнейший за все время спецоперации. 19:17 30.12.2023 Песков сообщил, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Также туда направлена группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. 19:13 30.12.2023 Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложено об обстреле Белгорода. Его слова передает ТАСС. 18:56 30.12.2023 МЧС России сообщает о десяти погибших, среди которых один ребенок. Пострадали 45 человек. 18:46 30.12.2023 РИА Новости сообщают о шести погибших со ссылкой на экстренные службы. 18:38 30.12.2023 Экстренные службы уточнили, что погибли пять человек. Их заявление передает корреспондент РИА Новости. 18:35 30.12.2023 МЧС России рассказали, что все пожары, образовавшиеся в результате удара, ликвидированы. Информация представлена в официальном telegram-канале. 18:34 30.12.2023 Telegram-канал «112» сообщает, что число погибших увеличилось до 10. «Осторожно, новости» сообщают о 44 пострадавших. 18:28 30.12.2023 В регионе отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Гладков. 18:23 30.12.2023 Губернатор Гладков сообщил, что в Белгороде запущена единая горячая линия по номеру «122». По ней можно сообщить о повреждениях и пострадавших. 18:21 30.12.2023 По данным telegram-канала Shot, ВСУ использовали РСЗО «Град» для удара по городу. Территории, по которым был совершен удар, сейчас перекрыты. 18:20 30.12.2023 «РБК-Украина» сообщило, что ВСУ ударили по «военным объектам» в Белгородской области. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России, чтобы получить комментарий об этой информации. 18:18 30.12.2023 МЧС Белгорода попросило жителей покинуть дома после взрывов. Гражданам рекомендовано спрятаться в укрытиях. 18:15 30.12.2023 Гладков сообщил о нескольких погибших. Среди них двое детей. 18:13 30.12.2023 ВСУ ударили по центру Белгорода. Информацию сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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