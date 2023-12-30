ВСУ обстреляли Белгород накануне Нового года: онлайн-трансляция

ВСУ ударили по центру Белгорода

30 декабря 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по Белгородской области Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород перед Новым годом. Удар пришелся по центру города. Из-за разлета осколков пострадали как минимум пять человек, в том числе двое детей. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, что этот обстрел сильнейший за все время спецоперации. 19:17 Песков сообщил, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Также туда направлена группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. 19:13 Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложено об обстреле Белгорода. Его слова передает ТАСС. 18:56 МЧС России сообщает о десяти погибших, среди которых один ребенок. Пострадали 45 человек. 18:46 РИА Новости сообщают о шести погибших со ссылкой на экстренные службы. 18:38 Экстренные службы уточнили, что погибли пять человек. Их заявление передает корреспондент РИА Новости. 18:35 МЧС России рассказали, что все пожары, образовавшиеся в результате удара, ликвидированы. Информация представлена в официальном telegram-канале. 18:34 Telegram-канал «112» сообщает, что число погибших увеличилось до 10. «Осторожно, новости» сообщают о 44 пострадавших. 18:28 В регионе отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Гладков. 18:23 Губернатор Гладков сообщил, что в Белгороде запущена единая горячая линия по номеру «122». По ней можно сообщить о повреждениях и пострадавших. 18:21 По данным telegram-канала Shot, ВСУ использовали РСЗО «Град» для удара по городу. Территории, по которым был совершен удар, сейчас перекрыты. 18:20 «РБК-Украина» сообщило, что ВСУ ударили по «военным объектам» в Белгородской области. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России, чтобы получить комментарий об этой информации. 18:18 МЧС Белгорода попросило жителей покинуть дома после взрывов. Гражданам рекомендовано спрятаться в укрытиях. 18:15 Гладков сообщил о нескольких погибших. Среди них двое детей. 18:13 ВСУ ударили по центру Белгорода. Информацию сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород перед Новым годом. Удар пришелся по центру города. Из-за разлета осколков пострадали как минимум пять человек, в том числе двое детей. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, что этот обстрел сильнейший за все время спецоперации. 19:17 30.12.2023 Песков сообщил, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Также туда направлена группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. 19:13 30.12.2023 Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложено об обстреле Белгорода. Его слова передает ТАСС. 18:56 30.12.2023 МЧС России сообщает о десяти погибших, среди которых один ребенок. Пострадали 45 человек. 18:46 30.12.2023 РИА Новости сообщают о шести погибших со ссылкой на экстренные службы. 18:38 30.12.2023 Экстренные службы уточнили, что погибли пять человек. Их заявление передает корреспондент РИА Новости. 18:35 30.12.2023 МЧС России рассказали, что все пожары, образовавшиеся в результате удара, ликвидированы. Информация представлена в официальном telegram-канале. 18:34 30.12.2023 Telegram-канал «112» сообщает, что число погибших увеличилось до 10. «Осторожно, новости» сообщают о 44 пострадавших. 18:28 30.12.2023 В регионе отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Гладков. 18:23 30.12.2023 Губернатор Гладков сообщил, что в Белгороде запущена единая горячая линия по номеру «122». По ней можно сообщить о повреждениях и пострадавших. 18:21 30.12.2023 По данным telegram-канала Shot, ВСУ использовали РСЗО «Град» для удара по городу. Территории, по которым был совершен удар, сейчас перекрыты. 18:20 30.12.2023 «РБК-Украина» сообщило, что ВСУ ударили по «военным объектам» в Белгородской области. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России, чтобы получить комментарий об этой информации. 18:18 30.12.2023 МЧС Белгорода попросило жителей покинуть дома после взрывов. Гражданам рекомендовано спрятаться в укрытиях. 18:15 30.12.2023 Гладков сообщил о нескольких погибших. Среди них двое детей. 18:13 30.12.2023 ВСУ ударили по центру Белгорода. Информацию сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.