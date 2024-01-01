ЦИК приняла документы соперника Путина для регистрации на выборы-2024

ЦИК приняла документы Слуцкого для регистрации на выборы-2024

01 января 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

ЦИК приняла документы председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации на президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба партии. «ЦИК России принял документы Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России» — сообщает пресс-служба ЛДПР в своем telegram-канале. Таким образом Слуцкий стал первым из претендентов, подавших необходимый пакет документов. Слуцкий подал документы в ЦИК еще в конце декабря. Тогда он заявлял, что сосредоточен на победе в СВО и активном участии в предстоящих выборах. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

ЦИК приняла документы председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации на президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба партии. «ЦИК России принял документы Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России» — сообщает пресс-служба ЛДПР в своем telegram-канале. Таким образом Слуцкий стал первым из претендентов, подавших необходимый пакет документов. Слуцкий подал документы в ЦИК еще в конце декабря. Тогда он заявлял, что сосредоточен на победе в СВО и активном участии в предстоящих выборах. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.