ЦИК приняла документы соперника Путина для регистрации на выборы-2024

ЦИК приняла документы Слуцкого для регистрации на выборы-2024
© Служба новостей «URA.RU»
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ЦИК приняла документы председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации на президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«ЦИК России принял документы Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России» — сообщает пресс-служба ЛДПР в своем telegram-канале. Таким образом Слуцкий стал первым из претендентов, подавших необходимый пакет документов.

Слуцкий подал документы в ЦИК еще в конце декабря. Тогда он заявлял, что сосредоточен на победе в СВО и активном участии в предстоящих выборах. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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ЦИК приняла документы председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации на президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба партии. «ЦИК России принял документы Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России» — сообщает пресс-служба ЛДПР в своем telegram-канале. Таким образом Слуцкий стал первым из претендентов, подавших необходимый пакет документов. Слуцкий подал документы в ЦИК еще в конце декабря. Тогда он заявлял, что сосредоточен на победе в СВО и активном участии в предстоящих выборах. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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