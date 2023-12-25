Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах России

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Слуцкий на встрече с тюменским отделением ЛДПР. Тюмень, слуцкий леонид
Леонид Слуцкий подал документы для участия в президентских выборах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы для участия в президентских выборах 2024 года в Центризбирком России. Об этом сообщила партия в своем telegram-канале.

«Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России», — говорится в сообщении. Фракция напомнила, что выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта в 2024 году.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на выборы президента в 2024 году составило 29 человек, передает «Национальная служба новостей». Официально фамилии всех кандидатов станут известны только 1 января 2024 года.

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Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы для участия в президентских выборах 2024 года в Центризбирком России. Об этом сообщила партия в своем telegram-канале. «Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России», — говорится в сообщении. Фракция напомнила, что выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта в 2024 году. Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на выборы президента в 2024 году составило 29 человек, передает «Национальная служба новостей». Официально фамилии всех кандидатов станут известны только 1 января 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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