Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах России

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы для участия в президентских выборах 2024 года в Центризбирком России. Об этом сообщила партия в своем telegram-канале.
«Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России», — говорится в сообщении. Фракция напомнила, что выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта в 2024 году.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на выборы президента в 2024 году составило 29 человек, передает «Национальная служба новостей». Официально фамилии всех кандидатов станут известны только 1 января 2024 года.
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