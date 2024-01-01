Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал жителям не пить и не курить на морозе

02 января 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Алкоголь усиливает потерю тепла Фото: Размик Закарян © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал югорчанам не курить и не употреблять спиртное на морозе. На официальном сайте ведомства опубликованы эти и другие способы избежать обморожения. «Вот несколько простых правил, позволяющих избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе. Не употреблять спиртного — алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения. Не курить на морозе, так как уменьшается периферийная циркуляция крови, что делает конечности более уязвимыми», — говорится в сообщении. Специалисты советуют перед выходом на мороз плотно поесть и надеть свободную одежду, способствующую циркуляции крови. Ведомство рекомендует одеваться многослойно, а также не забывать шапку, варежки и шарф и прятаться от ветра. В случае, если вы почувствовали замерзание конечностей, следует как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе или подъезд. Нельзя позволять обмороженному месту снова замерзнуть — это усугубит поражение тканей. «Особое внимание обращать на состояние детей и пожилых людей. У детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях функция теплорегуляции бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям», — добавляют эксперты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал югорчанам не курить и не употреблять спиртное на морозе. На официальном сайте ведомства опубликованы эти и другие способы избежать обморожения. «Вот несколько простых правил, позволяющих избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе. Не употреблять спиртного — алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения. Не курить на морозе, так как уменьшается периферийная циркуляция крови, что делает конечности более уязвимыми», — говорится в сообщении. Специалисты советуют перед выходом на мороз плотно поесть и надеть свободную одежду, способствующую циркуляции крови. Ведомство рекомендует одеваться многослойно, а также не забывать шапку, варежки и шарф и прятаться от ветра. В случае, если вы почувствовали замерзание конечностей, следует как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе или подъезд. Нельзя позволять обмороженному месту снова замерзнуть — это усугубит поражение тканей. «Особое внимание обращать на состояние детей и пожилых людей. У детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях функция теплорегуляции бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям», — добавляют эксперты.