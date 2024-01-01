01 января 2024
31 декабря 2023

Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал жителям не пить и не курить на морозе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, водка, алкоголь
Алкоголь усиливает потерю тепла Фото:

Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал югорчанам не курить и не употреблять спиртное на морозе. На официальном сайте ведомства опубликованы эти и другие способы избежать обморожения.

«Вот несколько простых правил, позволяющих избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе. Не употреблять спиртного — алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения. Не курить на морозе, так как уменьшается периферийная циркуляция крови, что делает конечности более уязвимыми», — говорится в сообщении.

Специалисты советуют перед выходом на мороз плотно поесть и надеть свободную одежду, способствующую циркуляции крови. Ведомство рекомендует одеваться многослойно, а также не забывать шапку, варежки и шарф и прятаться от ветра. В случае, если вы почувствовали замерзание конечностей, следует как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе или подъезд.

Нельзя позволять обмороженному месту снова замерзнуть — это усугубит поражение тканей. «Особое внимание обращать на состояние детей и пожилых людей. У детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях функция теплорегуляции бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям», — добавляют эксперты.

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Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал югорчанам не курить и не употреблять спиртное на морозе. На официальном сайте ведомства опубликованы эти и другие способы избежать обморожения. «Вот несколько простых правил, позволяющих избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе. Не употреблять спиртного — алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения. Не курить на морозе, так как уменьшается периферийная циркуляция крови, что делает конечности более уязвимыми», — говорится в сообщении. Специалисты советуют перед выходом на мороз плотно поесть и надеть свободную одежду, способствующую циркуляции крови. Ведомство рекомендует одеваться многослойно, а также не забывать шапку, варежки и шарф и прятаться от ветра. В случае, если вы почувствовали замерзание конечностей, следует как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе или подъезд. Нельзя позволять обмороженному месту снова замерзнуть — это усугубит поражение тканей. «Особое внимание обращать на состояние детей и пожилых людей. У детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях функция теплорегуляции бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям», — добавляют эксперты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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