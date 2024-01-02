Финляндия повысила стоимость въезда в страну для туристов

Финляндия увеличивает требование о финансовых гарантиях для туристов, получающих шенгенскую визу, с 30 до 50 евро в сутки. Теперь путешественники должны иметь при себе в сутки 50 евро вместо 30, если они планируют находиться в стране не более 90 дней. Об этом сообщила пресс-служба МИД Финляндии.
«С 1 января 2024 года Финляндия увеличит ежедневную финансовую потребность путешественников до 50 евро за день пребывания», — отметили в министерстве страны. Также в ведомстве подчеркнули, что с 1 января жители Финляндии могут выступить спонсором потенциального туриста, тогда последний сможет получить шенгенскую визу.
В конце 2023 года из-за наплыва мигрантов в страну Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Власти страны обозначали срок до 14 января. Финны, принадлежащие к русскоязычному меньшинству, обжаловали данное решение в суде.
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