Финляндия повысила стоимость въезда в страну для туристов

02 января 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Туристы, направляющиеся в Финляндию, должны иметь при себе 50 евро на каждый день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финляндия увеличивает требование о финансовых гарантиях для туристов, получающих шенгенскую визу, с 30 до 50 евро в сутки. Теперь путешественники должны иметь при себе в сутки 50 евро вместо 30, если они планируют находиться в стране не более 90 дней. Об этом сообщила пресс-служба МИД Финляндии. «С 1 января 2024 года Финляндия увеличит ежедневную финансовую потребность путешественников до 50 евро за день пребывания», — отметили в министерстве страны. Также в ведомстве подчеркнули, что с 1 января жители Финляндии могут выступить спонсором потенциального туриста, тогда последний сможет получить шенгенскую визу. В конце 2023 года из-за наплыва мигрантов в страну Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Власти страны обозначали срок до 14 января. Финны, принадлежащие к русскоязычному меньшинству, обжаловали данное решение в суде.

Финляндия увеличивает требование о финансовых гарантиях для туристов, получающих шенгенскую визу, с 30 до 50 евро в сутки. Теперь путешественники должны иметь при себе в сутки 50 евро вместо 30, если они планируют находиться в стране не более 90 дней. Об этом сообщила пресс-служба МИД Финляндии. «С 1 января 2024 года Финляндия увеличит ежедневную финансовую потребность путешественников до 50 евро за день пребывания», — отметили в министерстве страны. Также в ведомстве подчеркнули, что с 1 января жители Финляндии могут выступить спонсором потенциального туриста, тогда последний сможет получить шенгенскую визу. В конце 2023 года из-за наплыва мигрантов в страну Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Власти страны обозначали срок до 14 января. Финны, принадлежащие к русскоязычному меньшинству, обжаловали данное решение в суде.