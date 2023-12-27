Uutissuomalainen: финны дошли до суда из-за закрытия границы с Россией

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали решение правительства о закрытии границы с Россией Фото:

Граждане Финляндии, принадлежащие к русскоязычному меньшинству, обжаловали решение о закрытии границы с Россией в Высшем административном суде. Об этом написала группа региональных изданий Uutissuomalainen.

«Заявители требуют отменить решения о закрытии восточной границы как неконституционные», — говорится в публикации. Отмечается, что авторы апелляции считают, что закрытие границы нарушает свободу передвижения и другие права граждан.

С августа 2023 года в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России. В ноябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что все КПП на границе могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока. В результате страна закрыла погранпосты на границе с РФ. URA.RU рассказывало подробности о сложившейся ситуации.

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Граждане Финляндии, принадлежащие к русскоязычному меньшинству, обжаловали решение о закрытии границы с Россией в Высшем административном суде. Об этом написала группа региональных изданий Uutissuomalainen. «Заявители требуют отменить решения о закрытии восточной границы как неконституционные», — говорится в публикации. Отмечается, что авторы апелляции считают, что закрытие границы нарушает свободу передвижения и другие права граждан. С августа 2023 года в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России. В ноябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что все КПП на границе могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока. В результате страна закрыла погранпосты на границе с РФ. URA.RU рассказывало подробности о сложившейся ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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