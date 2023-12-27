Uutissuomalainen: финны дошли до суда из-за закрытия границы с Россией

Граждане Финляндии, принадлежащие к русскоязычному меньшинству, обжаловали решение о закрытии границы с Россией в Высшем административном суде. Об этом написала группа региональных изданий Uutissuomalainen.
«Заявители требуют отменить решения о закрытии восточной границы как неконституционные», — говорится в публикации. Отмечается, что авторы апелляции считают, что закрытие границы нарушает свободу передвижения и другие права граждан.
С августа 2023 года в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России. В ноябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что все КПП на границе могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока. В результате страна закрыла погранпосты на границе с РФ. URA.RU рассказывало подробности о сложившейся ситуации.
Граждане Финляндии, принадлежащие к русскоязычному меньшинству, обжаловали решение о закрытии границы с Россией в Высшем административном суде. Об этом написала группа региональных изданий Uutissuomalainen. «Заявители требуют отменить решения о закрытии восточной границы как неконституционные», — говорится в публикации. Отмечается, что авторы апелляции считают, что закрытие границы нарушает свободу передвижения и другие права граждан. С августа 2023 года в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России. В ноябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что все КПП на границе могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока. В результате страна закрыла погранпосты на границе с РФ. URA.RU рассказывало подробности о сложившейся ситуации.