Финляндия готовится закрыть границу с Россией

14 ноября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Финляндия готова закрыть границу с РФ для мигрантов из третьих стран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Все КПП на границы Финляндии и России могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. «Мы можем ограничить пограничное движение, закрыть отдельные или даже все КПП или разместить пункт приема соискателей убежища в одном месте. Мы хотим позаботиться о безопасности нашей границы», — заявил Петтери Орпо, его слова приводит телерадиоканал Yle . С августа в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России. Мигранты перебираются в страну через РФ, потому что у них нет Шенгенских виз, которые позволили бы войти в Финляндию через Евросоюз, пишет МК.RU . Ранее Финляндия запретила россиянам пересекать границу на велосипедах. Такие меры начнут действовать с 15 ноября. Также Финляндия запретила въезд машин с российскими номерами.

Все КПП на границы Финляндии и России могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. «Мы можем ограничить пограничное движение, закрыть отдельные или даже все КПП или разместить пункт приема соискателей убежища в одном месте. Мы хотим позаботиться о безопасности нашей границы», — заявил Петтери Орпо, его слова приводит телерадиоканал Yle. С августа в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России. Мигранты перебираются в страну через РФ, потому что у них нет Шенгенских виз, которые позволили бы войти в Финляндию через Евросоюз, пишет МК.RU. Ранее Финляндия запретила россиянам пересекать границу на велосипедах. Такие меры начнут действовать с 15 ноября. Также Финляндия запретила въезд машин с российскими номерами.