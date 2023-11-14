Финляндия готовится закрыть границу с Россией

Все КПП на границы Финляндии и России могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
«Мы можем ограничить пограничное движение, закрыть отдельные или даже все КПП или разместить пункт приема соискателей убежища в одном месте. Мы хотим позаботиться о безопасности нашей границы», — заявил Петтери Орпо, его слова приводит телерадиоканал
С августа в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России. Мигранты перебираются в страну через РФ, потому что у них нет Шенгенских виз, которые позволили бы войти в Финляндию через Евросоюз, пишет
Ранее Финляндия запретила россиянам пересекать границу на велосипедах. Такие меры начнут действовать с 15 ноября. Также Финляндия запретила въезд машин с российскими номерами.
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