Финляндия готовится закрыть границу с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Финляндия готова закрыть границу с РФ для мигрантов из третьих стран Фото:

Все КПП на границы Финляндии и России могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Мы можем ограничить пограничное движение, закрыть отдельные или даже все КПП или разместить пункт приема соискателей убежища в одном месте. Мы хотим позаботиться о безопасности нашей границы», — заявил Петтери Орпо, его слова приводит телерадиоканал Yle.

С августа в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России. Мигранты перебираются в страну через РФ, потому что у них нет Шенгенских виз, которые позволили бы войти в Финляндию через Евросоюз, пишет МК.RU.

Ранее Финляндия запретила россиянам пересекать границу на велосипедах. Такие меры начнут действовать с 15 ноября. Также Финляндия запретила въезд машин с российскими номерами.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все КПП на границы Финляндии и России могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. «Мы можем ограничить пограничное движение, закрыть отдельные или даже все КПП или разместить пункт приема соискателей убежища в одном месте. Мы хотим позаботиться о безопасности нашей границы», — заявил Петтери Орпо, его слова приводит телерадиоканал Yle. С августа в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России. Мигранты перебираются в страну через РФ, потому что у них нет Шенгенских виз, которые позволили бы войти в Финляндию через Евросоюз, пишет МК.RU. Ранее Финляндия запретила россиянам пересекать границу на велосипедах. Такие меры начнут действовать с 15 ноября. Также Финляндия запретила въезд машин с российскими номерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...