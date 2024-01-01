Ветеринар проверил оленя, катающего детей на площади Кургана

02 января 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Олень, который катает детей по площади Ленина в Кургане, был проверен ветеринаром и Россельхознадзором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ветеринар провел осмотр оленя, который осуществляет прокат детей на площади имени Ленина в Кургане и не выявил у него проблем со здоровьем. Также соответствующие справки были направлены владельцами Россельхознадзору. Об этом URA.RU рассказала инструктор проката Юлия Смаилова. Ранее курганцы были обеспокоены «уставшим видом» животного.



«Ветеринаром была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что с состоянием здоровья оленя все хорошо. Он чувствует себя нормально и находится сейчас в таком возрасте, когда начинают показывать свой характер, упираться. То, что было на видео — это поведенческая отклонение. <…> Также нами были предоставлены справки об обследованиях, прививках в Россельхознадзор. У него все хорошо, история про усталость скорее всего просто раздута конкурентами», — отмечает инструктор. Также Смаилова отмечает, что они регулируют время проката, весовую категорию, и делают перервы на еду, чтобы животному не было тяжело. Ранее URA.RU писало, что жителей Кургана возмутило состояние оленя, который катает детей на площади Ленина. По их словам, замученное животное на видео силой заставляли тянуть повозку. Позже сообщалось, что сотрудники отдела полиции Nº1 УМВД России Кургана проводят проверку видео на факты жестокого обращения с животным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветеринар провел осмотр оленя, который осуществляет прокат детей на площади имени Ленина в Кургане и не выявил у него проблем со здоровьем. Также соответствующие справки были направлены владельцами Россельхознадзору. Об этом URA.RU рассказала инструктор проката Юлия Смаилова. Ранее курганцы были обеспокоены «уставшим видом» животного. «Ветеринаром была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что с состоянием здоровья оленя все хорошо. Он чувствует себя нормально и находится сейчас в таком возрасте, когда начинают показывать свой характер, упираться. То, что было на видео — это поведенческая отклонение. <…> Также нами были предоставлены справки об обследованиях, прививках в Россельхознадзор. У него все хорошо, история про усталость скорее всего просто раздута конкурентами», — отмечает инструктор. Также Смаилова отмечает, что они регулируют время проката, весовую категорию, и делают перервы на еду, чтобы животному не было тяжело. Ранее URA.RU писало, что жителей Кургана возмутило состояние оленя, который катает детей на площади Ленина. По их словам, замученное животное на видео силой заставляли тянуть повозку. Позже сообщалось, что сотрудники отдела полиции Nº1 УМВД России Кургана проводят проверку видео на факты жестокого обращения с животным.