Курганцев возмутило состояние оленя, катающего детей на площади. Видео

02 января 2024 в 08:33 Размер текста - 17 +

Курганцы испугались за оленя, катающего детей на санях Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителей Кургана возмутило состояние оленя, который катает детей на площади Ленина. По их словам, замученное животное силой заставляют тянуть повозку, указано в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «Вконтакте». «Прошу неравнодушных и администрацию города обратить внимание на инцидент, произошедший на площади. На видео происходит следующее: замученного оленя, который уже не может идти, насильно заставляют тянуть повозку с детьми. Возможно кто-то знает, какая организация занимается подобным прокатом?» — написано в посте. В комментариях пользователь Алиса Серебрякова возмутилась, что из года в год животных «подвергают мучениям и издевательствам». «Самим их не жаль? Неужели такая острая необходимость в них? Кроме жалости и грусти они ничего не вызывают, глядя на них, сердце кровью обливается!» — написала она. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа новость будет дополнена.

Жителей Кургана возмутило состояние оленя, который катает детей на площади Ленина. По их словам, замученное животное силой заставляют тянуть повозку, указано в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «Вконтакте». «Прошу неравнодушных и администрацию города обратить внимание на инцидент, произошедший на площади. На видео происходит следующее: замученного оленя, который уже не может идти, насильно заставляют тянуть повозку с детьми. Возможно кто-то знает, какая организация занимается подобным прокатом?» — написано в посте. В комментариях пользователь Алиса Серебрякова возмутилась, что из года в год животных «подвергают мучениям и издевательствам». «Самим их не жаль? Неужели такая острая необходимость в них? Кроме жалости и грусти они ничего не вызывают, глядя на них, сердце кровью обливается!» — написала она. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа новость будет дополнена.