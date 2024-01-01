01 января 2024

Курганцев возмутило состояние оленя, катающего детей на площади. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, олень, морда, ограждение, клетка, дикое животное
Курганцы испугались за оленя, катающего детей на санях Фото:

Жителей Кургана возмутило состояние оленя, который катает детей на площади Ленина. По их словам, замученное животное силой заставляют тянуть повозку, указано в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «Вконтакте».

«Прошу неравнодушных и администрацию города обратить внимание на инцидент, произошедший на площади. На видео происходит следующее: замученного оленя, который уже не может идти, насильно заставляют тянуть повозку с детьми. Возможно кто-то знает, какая организация занимается подобным прокатом?» — написано в посте.

В комментариях пользователь Алиса Серебрякова возмутилась, что из года в год животных «подвергают мучениям и издевательствам». «Самим их не жаль? Неужели такая острая необходимость в них? Кроме жалости и грусти они ничего не вызывают, глядя на них, сердце кровью обливается!» — написала она.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа новость будет дополнена.

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Жителей Кургана возмутило состояние оленя, который катает детей на площади Ленина. По их словам, замученное животное силой заставляют тянуть повозку, указано в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «Вконтакте». «Прошу неравнодушных и администрацию города обратить внимание на инцидент, произошедший на площади. На видео происходит следующее: замученного оленя, который уже не может идти, насильно заставляют тянуть повозку с детьми. Возможно кто-то знает, какая организация занимается подобным прокатом?» — написано в посте. В комментариях пользователь Алиса Серебрякова возмутилась, что из года в год животных «подвергают мучениям и издевательствам». «Самим их не жаль? Неужели такая острая необходимость в них? Кроме жалости и грусти они ничего не вызывают, глядя на них, сердце кровью обливается!» — написала она. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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