01 января 2024

Курганская полиция проводит проверку из-за видео с замученным оленем

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, северный олень
Полицейские проверят видео с катавшим детей оленем, за состояние которого испугались курганцы Фото:

В Кургане силовики проверят видео с оленем, который катал детей в повозке на площади Ленина и выглядел очень уставшим. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». На жестокое обращение с животным пожаловались местные жители.

«В связи с распространяющейся в соцсетях информацией о факте жестокого обращения с животным сообщаем, что информация по данному факту зарегистрирована в дежурной части отдела полиции №1 УМВД России по Кургану», — указано в канале ведомства. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение.

Ранее URA.RU писало, что курганцев возмутило состояние оленя, который катает детей на площади. По их словам, замученное животное силой заставляли тянуть повозку с детьми.

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В Кургане силовики проверят видео с оленем, который катал детей в повозке на площади Ленина и выглядел очень уставшим. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». На жестокое обращение с животным пожаловались местные жители. «В связи с распространяющейся в соцсетях информацией о факте жестокого обращения с животным сообщаем, что информация по данному факту зарегистрирована в дежурной части отдела полиции №1 УМВД России по Кургану», — указано в канале ведомства. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Ранее URA.RU писало, что курганцев возмутило состояние оленя, который катает детей на площади. По их словам, замученное животное силой заставляли тянуть повозку с детьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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