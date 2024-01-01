Курганская полиция проводит проверку из-за видео с замученным оленем

02 января 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Полицейские проверят видео с катавшим детей оленем, за состояние которого испугались курганцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане силовики проверят видео с оленем, который катал детей в повозке на площади Ленина и выглядел очень уставшим. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». На жестокое обращение с животным пожаловались местные жители. «В связи с распространяющейся в соцсетях информацией о факте жестокого обращения с животным сообщаем, что информация по данному факту зарегистрирована в дежурной части отдела полиции №1 УМВД России по Кургану», — указано в канале ведомства. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Ранее URA.RU писало, что курганцев возмутило состояние оленя, который катает детей на площади. По их словам, замученное животное силой заставляли тянуть повозку с детьми.

В Кургане силовики проверят видео с оленем, который катал детей в повозке на площади Ленина и выглядел очень уставшим. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». На жестокое обращение с животным пожаловались местные жители. «В связи с распространяющейся в соцсетях информацией о факте жестокого обращения с животным сообщаем, что информация по данному факту зарегистрирована в дежурной части отдела полиции №1 УМВД России по Кургану», — указано в канале ведомства. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Ранее URA.RU писало, что курганцев возмутило состояние оленя, который катает детей на площади. По их словам, замученное животное силой заставляли тянуть повозку с детьми.