Киев лишит поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

Мельничук: соглашение СНГ о льготах ветеранам ВОВ утратило актуальность

05 января 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

В Киеве одобрили выход из соглашения о льготах для ветеранов Великой Отечественной войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Украины одобрило выход из соглашения стран СНГ о дополнительных льготах и материальной помощи в связи с 50-летием Победы для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. «Одобрен проект закона «О выходе из соглашения об установлении <…> дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Он добавил, что данное соглашение утратило актуальность, поскольку его положения выполнены или учтены в нормах закона о статусе ветеранов и гарантии их социальной защиты. Мельничук подчеркнул, что Украина с 2014 года соблюдает курс на минимизацию участия в деятельности СНГ. Ранее Киев объявил о выходе в одностороннем порядке из договора с СНГ о взаимодействии в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Также страна больше не является участницей соглашения о сотрудничестве стран СНГ на случай эвакуации их граждан из третьих стран после возможного возникновения ЧС, передает Life.

Правительство Украины одобрило выход из соглашения стран СНГ о дополнительных льготах и материальной помощи в связи с 50-летием Победы для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. «Одобрен проект закона «О выходе из соглашения об установлении <…> дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Он добавил, что данное соглашение утратило актуальность, поскольку его положения выполнены или учтены в нормах закона о статусе ветеранов и гарантии их социальной защиты. Мельничук подчеркнул, что Украина с 2014 года соблюдает курс на минимизацию участия в деятельности СНГ. Ранее Киев объявил о выходе в одностороннем порядке из договора с СНГ о взаимодействии в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Также страна больше не является участницей соглашения о сотрудничестве стран СНГ на случай эвакуации их граждан из третьих стран после возможного возникновения ЧС, передает Life.