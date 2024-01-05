05 января 2024

Киев лишит поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

Мельничук: соглашение СНГ о льготах ветеранам ВОВ утратило актуальность
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд победы. Курган , ордена, медали, пенсионеры, ветеран вов
В Киеве одобрили выход из соглашения о льготах для ветеранов Великой Отечественной войны Фото:

Правительство Украины одобрило выход из соглашения стран СНГ о дополнительных льготах и материальной помощи в связи с 50-летием Победы для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Одобрен проект закона «О выходе из соглашения об установлении <…> дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Он добавил, что данное соглашение утратило актуальность, поскольку его положения выполнены или учтены в нормах закона о статусе ветеранов и гарантии их социальной защиты. Мельничук подчеркнул, что Украина с 2014 года соблюдает курс на минимизацию участия в деятельности СНГ.

Ранее Киев объявил о выходе в одностороннем порядке из договора с СНГ о взаимодействии в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Также страна больше не является участницей соглашения о сотрудничестве стран СНГ на случай эвакуации их граждан из третьих стран после возможного возникновения ЧС, передает Life.

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Правительство Украины одобрило выход из соглашения стран СНГ о дополнительных льготах и материальной помощи в связи с 50-летием Победы для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. «Одобрен проект закона «О выходе из соглашения об установлении <…> дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Он добавил, что данное соглашение утратило актуальность, поскольку его положения выполнены или учтены в нормах закона о статусе ветеранов и гарантии их социальной защиты. Мельничук подчеркнул, что Украина с 2014 года соблюдает курс на минимизацию участия в деятельности СНГ. Ранее Киев объявил о выходе в одностороннем порядке из договора с СНГ о взаимодействии в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Также страна больше не является участницей соглашения о сотрудничестве стран СНГ на случай эвакуации их граждан из третьих стран после возможного возникновения ЧС, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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