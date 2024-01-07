Зеленский потребовал от Европы преподать урок России

07 января 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что Европе нужна единая оружейная промышленность Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Европы должны преподать урок России за спецоперацию. Он также высказался, что Евросоюзу нужна единая оружейная промышленность. «Россию можно победить. Надо преподать ей урок, необходима [европейская] солидарность», — высказался Владимир Зеленский. Его слова приводит «РБК-Украина». Зеленский также заявил, что в Европе надо создать систему единой военной промышленности. Еще он высоко отметил вклад Швеции в совместное производство вооружения. Россия неоднократно заявляла, что начало спецоперации связано с геноцидом жителей Донбасса, который устроили власти Киева. Президент России Владимир Путин отмечал, что также СВО направлена на то, чтобы не допустить создания угрозы на исторических территориях РФ. Как отмечал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сейчас ВСУ находятся в тяжелом положении. По его словам, «голливудских прорывов» на поле боя не стоит ожидать, сообщает RT. Поэтому Зеленский настойчиво просит помощи у своих западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Европы должны преподать урок России за спецоперацию. Он также высказался, что Евросоюзу нужна единая оружейная промышленность. «Россию можно победить. Надо преподать ей урок, необходима [европейская] солидарность», — высказался Владимир Зеленский. Его слова приводит «РБК-Украина». Зеленский также заявил, что в Европе надо создать систему единой военной промышленности. Еще он высоко отметил вклад Швеции в совместное производство вооружения. Россия неоднократно заявляла, что начало спецоперации связано с геноцидом жителей Донбасса, который устроили власти Киева. Президент России Владимир Путин отмечал, что также СВО направлена на то, чтобы не допустить создания угрозы на исторических территориях РФ. Как отмечал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сейчас ВСУ находятся в тяжелом положении. По его словам, «голливудских прорывов» на поле боя не стоит ожидать, сообщает RT. Поэтому Зеленский настойчиво просит помощи у своих западных партнеров.