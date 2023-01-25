Путин обозначил новую цель спецоперации

Помимо защиты жителей Донбасса, важная цель российской спецоперации — не допустить создание угроз на исторических территориях России. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами Московского государственного университета.
«Цель спецоперации — прежде всего защита людей и защита самой России. <…> РФ не может допустить создания угроз на ее же исторических территориях», — сказал Владимир Путин в разговоре со студентами. Выступление президента транслировалось на телеканале «Россия 24».
Ранее Путин неоднократно заявлял о том, что цель спецоперации на Украине — защита жителей и территорий Донбасса. Для этого, по словам президента, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о присоединении к России.
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Помимо защиты жителей Донбасса, важная цель российской спецоперации — не допустить создание угроз на исторических территориях России. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами Московского государственного университета. «Цель спецоперации — прежде всего защита людей и защита самой России. <…> РФ не может допустить создания угроз на ее же исторических территориях», — сказал Владимир Путин в разговоре со студентами. Выступление президента транслировалось на телеканале «Россия 24». Ранее Путин неоднократно заявлял о том, что цель спецоперации на Украине — защита жителей и территорий Донбасса. Для этого, по словам президента, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о присоединении к России.