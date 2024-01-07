Российские полицейские начали дежурить на пункте пропуска с Польшей

07 января 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Очередь автомобилей, выезжающих из России в Польшу, сохраняется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Калининградская полиция начала дежурство на пункте пропуска из России в Польшу, где скопилась очередь из машин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. «По указанию начальника УМВД России по Калининградской области Александра Сокрутенко, сотрудники полиции несут службу возле пункта пропуска Мамоново — Гжехотки. <…> На данный момент сохраняется очередь из легковых автомобилей, выезжающих на территорию сопредельного государства», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Обстановка на пункте спокойная, полицейские предлагают водителям помощь на случай необходимости. Через границу могут проехать исключительно машины с иностранными номерами. Въезд российских авто запрещен из-за санкций Евросоюза. На пункте пропуска на границе Калининградской области с Польшей застряли более 150 автомобилей, сообщили 7 января в пресс-службе региональной таможни. Очередь на КПП «Мамоново-2» начала образовываться еще 6 января. Сегодня польская сторона начала медленно принимать автомобили, а в период с 08:00 до 09:00 границу не пересек ни один автомобиль, сообщает телеканал 360.

Калининградская полиция начала дежурство на пункте пропуска из России в Польшу, где скопилась очередь из машин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. «По указанию начальника УМВД России по Калининградской области Александра Сокрутенко, сотрудники полиции несут службу возле пункта пропуска Мамоново — Гжехотки. <…> На данный момент сохраняется очередь из легковых автомобилей, выезжающих на территорию сопредельного государства», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Обстановка на пункте спокойная, полицейские предлагают водителям помощь на случай необходимости. Через границу могут проехать исключительно машины с иностранными номерами. Въезд российских авто запрещен из-за санкций Евросоюза. На пункте пропуска на границе Калининградской области с Польшей застряли более 150 автомобилей, сообщили 7 января в пресс-службе региональной таможни. Очередь на КПП «Мамоново-2» начала образовываться еще 6 января. Сегодня польская сторона начала медленно принимать автомобили, а в период с 08:00 до 09:00 границу не пересек ни один автомобиль, сообщает телеканал 360.