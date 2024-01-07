07 января 2024

Российские полицейские начали дежурить на пункте пропуска с Польшей

© Служба новостей «URA.RU»
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Галкинский мост. Курган, машины, пробка, автомобили, галкинский мост, чеховский мост
Очередь автомобилей, выезжающих из России в Польшу, сохраняется Фото:

Калининградская полиция начала дежурство на пункте пропуска из России в Польшу, где скопилась очередь из машин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

«По указанию начальника УМВД России по Калининградской области Александра Сокрутенко, сотрудники полиции несут службу возле пункта пропуска Мамоново — Гжехотки. <…> На данный момент сохраняется очередь из легковых автомобилей, выезжающих на территорию сопредельного государства», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Обстановка на пункте спокойная, полицейские предлагают водителям помощь на случай необходимости.

Через границу могут проехать исключительно машины с иностранными номерами. Въезд российских авто запрещен из-за санкций Евросоюза. На пункте пропуска на границе Калининградской области с Польшей застряли более 150 автомобилей, сообщили 7 января в пресс-службе региональной таможни. Очередь на КПП «Мамоново-2» начала образовываться еще 6 января. Сегодня польская сторона начала медленно принимать автомобили, а в период с 08:00 до 09:00 границу не пересек ни один автомобиль, сообщает телеканал 360.

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Калининградская полиция начала дежурство на пункте пропуска из России в Польшу, где скопилась очередь из машин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. «По указанию начальника УМВД России по Калининградской области Александра Сокрутенко, сотрудники полиции несут службу возле пункта пропуска Мамоново — Гжехотки. <…> На данный момент сохраняется очередь из легковых автомобилей, выезжающих на территорию сопредельного государства», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Обстановка на пункте спокойная, полицейские предлагают водителям помощь на случай необходимости. Через границу могут проехать исключительно машины с иностранными номерами. Въезд российских авто запрещен из-за санкций Евросоюза. На пункте пропуска на границе Калининградской области с Польшей застряли более 150 автомобилей, сообщили 7 января в пресс-службе региональной таможни. Очередь на КПП «Мамоново-2» начала образовываться еще 6 января. Сегодня польская сторона начала медленно принимать автомобили, а в период с 08:00 до 09:00 границу не пересек ни один автомобиль, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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