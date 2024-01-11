Госдума запретит треш-стримы в России

Госдума предлагает причислить треш-стримы к информации, которая запрещена для распространения. Организатор или участник подобного материала будут оштрафован на сумму до 700 тысяч рублей. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В Государственной Думе обсуждается ряд законодательных инициатив для решения проблемы треш-стримов. Предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещенной к распространению, социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его», — написал Вячеслав Володин в своем
По его словам, участник или организатор треш-стрима будет оштрафован до 700 тысяч рублей с изъятием всего оборудования. Володин рассказал, что сам факт ведение такого стрима станет отягчающим обстоятельством при судебных разбирательствах. Спикер Госдумы пообещал рассмотреть законопроект по треш-стримам в весеннюю сессию.
Володин в своем посте вспомнил блогера Сергея Косенко, который бросил двухмесячного ребенка в снег. По словам спикера Госдумы, таким образом Косенко хотел собрать большое число просмотров, издеваясь над человеком. URA.RU подробно рассказывало об этой истории.
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