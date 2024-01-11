Теннисист Бублик решил перекусить во время матча. Видео

11 января 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Теннисист из Казахстана Александр Бублик во время матча полез за мячом в зрительный зал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время теннисного турнира, проходившего в Австралии, казахстанский участник Александр Бублик побежал за мячом, который закатился в зрительный зал. Во время погони, теннисист угостился чипсами, которые ел один из болельщиков. Об этом сообщает «Чемпионат». «В одном из эпизодов встречи Александр Бублик погнался за мячом, но не сумел его достать, и перепрыгнул через ограждение, за которым сидели зрители. Спортсмен не растерялся и угостился чипсами, которые ел один из болельщиков», — передают авторы издания. В настоящий момент проходит теннисный турнир в Аделаиде (Австралия). Его участником является казахстанский теннисист Александр Бублик. Во время матча, где и произошел инцидент с мячом, Бублик выступал против итальянца Лоренцо Музетти.

Во время теннисного турнира, проходившего в Австралии, казахстанский участник Александр Бублик побежал за мячом, который закатился в зрительный зал. Во время погони, теннисист угостился чипсами, которые ел один из болельщиков. Об этом сообщает «Чемпионат». «В одном из эпизодов встречи Александр Бублик погнался за мячом, но не сумел его достать, и перепрыгнул через ограждение, за которым сидели зрители. Спортсмен не растерялся и угостился чипсами, которые ел один из болельщиков», — передают авторы издания. В настоящий момент проходит теннисный турнир в Аделаиде (Австралия). Его участником является казахстанский теннисист Александр Бублик. Во время матча, где и произошел инцидент с мячом, Бублик выступал против итальянца Лоренцо Музетти.