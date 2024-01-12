12 января 2024

В ХМАО ученики второй смены не идут в школу из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
В некоторых городах температура воздуха опустилась ниже -40 градусов Фото:

В большей части городов и крупных поселков ХМАО 13 января отменены занятия для школьников второй смены из-за сильных морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,5 до минус 40,5 градусов. Скорость ветра 0-2 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

С 1-го по 11-й класс занятия отменены в следующих городах и поселках: Белоярский, Лянтор, Нягань, Советский, Покачи, Югорск, Когалым, Федоровский, Андра, Березово, Приобье, Октябрьское, Пионерский, Коммунистический, Алябьевский. В Радужном, Урае, Ханты-Мансийске и Агирише останутся дома школьники с 1-й по 8-й класс. Ученики начальной школы не учатся в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Сургуте, Барсово, Белом Яре, Междуреченском.

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В большей части городов и крупных поселков ХМАО 13 января отменены занятия для школьников второй смены из-за сильных морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,5 до минус 40,5 градусов. Скорость ветра 0-2 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. С 1-го по 11-й класс занятия отменены в следующих городах и поселках: Белоярский, Лянтор, Нягань, Советский, Покачи, Югорск, Когалым, Федоровский, Андра, Березово, Приобье, Октябрьское, Пионерский, Коммунистический, Алябьевский. В Радужном, Урае, Ханты-Мансийске и Агирише останутся дома школьники с 1-й по 8-й класс. Ученики начальной школы не учатся в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Сургуте, Барсово, Белом Яре, Междуреченском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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