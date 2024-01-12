В ХМАО ученики второй смены не идут в школу из-за морозов

В большей части городов и крупных поселков ХМАО 13 января отменены занятия для школьников второй смены из-за сильных морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,5 до минус 40,5 градусов. Скорость ветра 0-2 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
С 1-го по 11-й класс занятия отменены в следующих городах и поселках: Белоярский, Лянтор, Нягань, Советский, Покачи, Югорск, Когалым, Федоровский, Андра, Березово, Приобье, Октябрьское, Пионерский, Коммунистический, Алябьевский. В Радужном, Урае, Ханты-Мансийске и Агирише останутся дома школьники с 1-й по 8-й класс. Ученики начальной школы не учатся в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Сургуте, Барсово, Белом Яре, Междуреченском.
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