В ХМАО открыли отремонтированный участок трассы, соединяющей округ с другими регионами

В ХМАО завершилась реконструкция одного из ключевых участков федерального маршрута «Северо-Запад — Сибирь». Как сообщила пресс-служба правительства Югры, после капитального ремонта открыт для движения участок автомобильной дороги Югорск — Таежный, отрезок трассы связывает регион с соседними субъектами РФ.

«Завершилась реконструкция части федерального маршрута „Северо-Запад — Сибирь“. В Югре после ремонта открыли участок автодороги Югорск — Таежный, которая соединяет округ с другими регионами», — сообщается в telegram-канале «Югра Z Официально».

Ремонтные работы включали обновление почти 19 километров асфальтового покрытия, выправление крутых и опасных поворотов, а также капитальный ремонт моста через реку Эсс. Кроме того, проведена переустановка магистральных газопроводов, а также коммуникаций для отвода талых и ливневых вод. После запуска движения по обновленному участку местные жители отмечают повышение удобства и безопасности на дороге.