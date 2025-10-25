Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В ХМАО открыли отремонтированный участок трассы, соединяющей округ с другими регионами

В ХМАО открыли обновленный участок трассы «Северо-Запад — Сибирь»
25 октября 2025 в 16:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Строители обновили почти 19 км дорожного покрытия

Строители обновили почти 19 км дорожного покрытия

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО завершилась реконструкция одного из ключевых участков федерального маршрута «Северо-Запад — Сибирь». Как сообщила пресс-служба правительства Югры, после капитального ремонта открыт для движения участок автомобильной дороги Югорск — Таежный, отрезок трассы связывает регион с соседними субъектами РФ.

«Завершилась реконструкция части федерального маршрута „Северо-Запад — Сибирь“. В Югре после ремонта открыли участок автодороги Югорск — Таежный, которая соединяет округ с другими регионами», — сообщается в telegram-канале «Югра Z Официально».

Ремонтные работы включали обновление почти 19 километров асфальтового покрытия, выправление крутых и опасных поворотов, а также капитальный ремонт моста через реку Эсс. Кроме того, проведена переустановка магистральных газопроводов, а также коммуникаций для отвода талых и ливневых вод. После запуска движения по обновленному участку местные жители отмечают повышение удобства и безопасности на дороге.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал