Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной

Румынские фермеры не пропускают украинские грузовики. Об этом сообщили в Погранслужбе Украины. По данным ведомства, фермеры заблокировали пропускной пункт «Сирет» на границе со страной.
«На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска „Сирет“», — говорится в сообщении. По данным ведомства, причины и продолжительность закрытия границы неизвестны.
Погранслужба подчеркнула, что осложнения движения могут быть в двух направлениях. По их данным, большой очереди из грузовых авто в сторону Украины пока нет, однако на выезде из Украины находится 825 автомобилей. Отмечается, что пропуск легковых машин, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в прежнем режиме.
Ранее представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что в пробке на границе Украины и Польши застряли около двух тысяч грузовиков. Это произошло из-за продолжающейся блокировки трех пунктов пропуска польскими перевозчиками.
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