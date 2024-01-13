Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной

13 января 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

В Погранслужбе Украины отметили, что сложности в движении могут быть с двух сторон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Румынские фермеры не пропускают украинские грузовики. Об этом сообщили в Погранслужбе Украины. По данным ведомства, фермеры заблокировали пропускной пункт «Сирет» на границе со страной. «На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска „Сирет“», — говорится в сообщении. По данным ведомства, причины и продолжительность закрытия границы неизвестны. Погранслужба подчеркнула, что осложнения движения могут быть в двух направлениях. По их данным, большой очереди из грузовых авто в сторону Украины пока нет, однако на выезде из Украины находится 825 автомобилей. Отмечается, что пропуск легковых машин, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в прежнем режиме. Ранее представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что в пробке на границе Украины и Польши застряли около двух тысяч грузовиков. Это произошло из-за продолжающейся блокировки трех пунктов пропуска польскими перевозчиками.

Румынские фермеры не пропускают украинские грузовики. Об этом сообщили в Погранслужбе Украины. По данным ведомства, фермеры заблокировали пропускной пункт «Сирет» на границе со страной. «На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска „Сирет“», — говорится в сообщении. По данным ведомства, причины и продолжительность закрытия границы неизвестны. Погранслужба подчеркнула, что осложнения движения могут быть в двух направлениях. По их данным, большой очереди из грузовых авто в сторону Украины пока нет, однако на выезде из Украины находится 825 автомобилей. Отмечается, что пропуск легковых машин, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в прежнем режиме. Ранее представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что в пробке на границе Украины и Польши застряли около двух тысяч грузовиков. Это произошло из-за продолжающейся блокировки трех пунктов пропуска польскими перевозчиками.