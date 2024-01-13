Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
В Погранслужбе Украины отметили, что сложности в движении могут быть с двух сторон Фото:

Румынские фермеры не пропускают украинские грузовики. Об этом сообщили в Погранслужбе Украины. По данным ведомства, фермеры заблокировали пропускной пункт «Сирет» на границе со страной.

«На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска „Сирет“», — говорится в сообщении. По данным ведомства, причины и продолжительность закрытия границы неизвестны.

Погранслужба подчеркнула, что осложнения движения могут быть в двух направлениях. По их данным, большой очереди из грузовых авто в сторону Украины пока нет, однако на выезде из Украины находится 825 автомобилей. Отмечается, что пропуск легковых машин, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в прежнем режиме.

Ранее представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что в пробке на границе Украины и Польши застряли около двух тысяч грузовиков. Это произошло из-за продолжающейся блокировки трех пунктов пропуска польскими перевозчиками.

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Румынские фермеры не пропускают украинские грузовики. Об этом сообщили в Погранслужбе Украины. По данным ведомства, фермеры заблокировали пропускной пункт «Сирет» на границе со страной. «На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска „Сирет“», — говорится в сообщении. По данным ведомства, причины и продолжительность закрытия границы неизвестны. Погранслужба подчеркнула, что осложнения движения могут быть в двух направлениях. По их данным, большой очереди из грузовых авто в сторону Украины пока нет, однако на выезде из Украины находится 825 автомобилей. Отмечается, что пропуск легковых машин, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в прежнем режиме. Ранее представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что в пробке на границе Украины и Польши застряли около двух тысяч грузовиков. Это произошло из-за продолжающейся блокировки трех пунктов пропуска польскими перевозчиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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