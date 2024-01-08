На границе Польши и Украины собралась пробка из 2000 грузовиков

В пробке на границе Украины и Польши застряли около двух тысяч грузовиков. Это произошло из-за продолжающейся блокировки трех пунктов пропуска польскими перевозчиками. Об этом рассказал представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
«Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска „Рава-Русская-Гребенное“, „Краковец-Корчева“, „Ягодин-Дорогуск“. По состоянию на утро 8 января 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины», — заявил Демченко агентству Укринформ. Он добавил, что на остальных пунктах застряли еще 950 большегрузов.
Ранее поставки военных грузов на Украину были заблокированы из-за протеста польских перевозчиков на границе двух стран. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.