На границе Польши и Украины собралась пробка из 2000 грузовиков

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На украино-польской границе заблокированы тысячи фур Фото:

В пробке на границе Украины и Польши застряли около двух тысяч грузовиков. Это произошло из-за продолжающейся блокировки трех пунктов пропуска польскими перевозчиками. Об этом рассказал представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска „Рава-Русская-Гребенное“, „Краковец-Корчева“, „Ягодин-Дорогуск“. По состоянию на утро 8 января 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины», — заявил Демченко агентству Укринформ. Он добавил, что на остальных пунктах застряли еще 950 большегрузов.

Ранее поставки военных грузов на Украину были заблокированы из-за протеста польских перевозчиков на границе двух стран. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств.

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В пробке на границе Украины и Польши застряли около двух тысяч грузовиков. Это произошло из-за продолжающейся блокировки трех пунктов пропуска польскими перевозчиками. Об этом рассказал представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. «Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска „Рава-Русская-Гребенное“, „Краковец-Корчева“, „Ягодин-Дорогуск“. По состоянию на утро 8 января 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины», — заявил Демченко агентству Укринформ. Он добавил, что на остальных пунктах застряли еще 950 большегрузов. Ранее поставки военных грузов на Украину были заблокированы из-за протеста польских перевозчиков на границе двух стран. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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