Румынские фермеры второй день подряд блокируют КПП на границе с Украиной

14 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Погранслужба Украины сообщила, что 13 января «Сирет» был заблокирован шесть часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Румынские фермеры второй день не пропускают украинские грузовики на КПП «Сирет». Об этом сообщили в погранслужбе Украины. «Около 14.00 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокировки румынскими фермерами», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Погранслужба отметила, что 13 января «Сирет» был заблокирован шесть часов. На Украине 13 января сообщили, что румынские фермеры не пропускают украинские грузовики. По данным ведомства, фермеры заблокировали пропускной пункт «Сирет» на границе со страной.

Румынские фермеры второй день не пропускают украинские грузовики на КПП «Сирет». Об этом сообщили в погранслужбе Украины. «Около 14.00 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокировки румынскими фермерами», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Погранслужба отметила, что 13 января «Сирет» был заблокирован шесть часов. На Украине 13 января сообщили, что румынские фермеры не пропускают украинские грузовики. По данным ведомства, фермеры заблокировали пропускной пункт «Сирет» на границе со страной.