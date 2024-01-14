14 января 2024
13 января 2024

В ХМАО из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
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1 января. Челябинск, аллея, холод, зима, погода, деревья в снегу, виды города, мороз
В некоторых городах температура воздуха опустилась ниже -36 градусов Фото:

В большей части городов и поселков ХМАО из-за морозов и ветра 15 января отменены занятия для школьников первой смены. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«На утро 15 января температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,1 до минус 36,7 градуса. Скорость ветра 1-7 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

С 1-го по 11-й класс занятия отменены в следующих городах и поселках: Белоярский, Когалым, Лянтор, Покачи, Федоровский, Березово, Аган, Ванзетур, Верхнеказымский. В большей части населенных пунктов Югры отменены занятия с 1-й по 8-й класс: Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут, Пыть-Ях, Радужный, Ханты-Мансийск, Барсово, Белый Яр, Андра, Излучинск, Новоаганск, Октябрьское, Пойковский, Приобье, Выкатной, Высокий Мыс, Зайцева Речка, Каркатеевы. Ученики начальной школы не учатся в Советском, Нягани, Югорске, Горноправдинске, Игриме, Талинке, Алябьевском, Бобровском, Зеленоборске, Карымкарах, Пионерском, Коммунистическом, Комсомольском и Малиновском.

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В большей части городов и поселков ХМАО из-за морозов и ветра 15 января отменены занятия для школьников первой смены. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 15 января температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,1 до минус 36,7 градуса. Скорость ветра 1-7 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. С 1-го по 11-й класс занятия отменены в следующих городах и поселках: Белоярский, Когалым, Лянтор, Покачи, Федоровский, Березово, Аган, Ванзетур, Верхнеказымский. В большей части населенных пунктов Югры отменены занятия с 1-й по 8-й класс: Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут, Пыть-Ях, Радужный, Ханты-Мансийск, Барсово, Белый Яр, Андра, Излучинск, Новоаганск, Октябрьское, Пойковский, Приобье, Выкатной, Высокий Мыс, Зайцева Речка, Каркатеевы. Ученики начальной школы не учатся в Советском, Нягани, Югорске, Горноправдинске, Игриме, Талинке, Алябьевском, Бобровском, Зеленоборске, Карымкарах, Пионерском, Коммунистическом, Комсомольском и Малиновском.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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