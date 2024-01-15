Reuters: Киев может заработать 300 млрд долларов на «репарационных» облигациях

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События на Майдане. Киев, киев, министерство иностранных дел украины
Облигации позволят привлечь средства стран Запада, пишет Reuters Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина рассматривает возможность привлечения до 300 миллиардов долларов, продавая облигации, которые будут обеспечены будущими исками к России на возмещение ущерба, причиненного в ходе военных действий. Об этом пишет агентство Reuters.

«Киев может продавать облигации, обеспеченные будущими исками к Москве, и таким образом привлечь до 300 миллиардов», — говорится в материале. Там добавили, что облигации могут быть приобретены западными правительствами. Этот механизм предлагается в качестве альтернативы передаче замороженных российских активов Украине.

Автор отмечает, что это может быть хорошим запасным планом. Однако успех выпуска облигаций зависит от возмещения ущерба со стороны России, и процентные платежи могут возрасти, заключили в материале.

В ноябре стало известно, что Украина отказывается подписывать мировое соглашение с Россией без обязательства выплаты репараций со стороны Москвы. Заявление было сделано замглавы украинского Минюста Ириной Мудрой. Киев настаивает на том, что кто-то должен заплатить за причиненный ущерб, и если не Россия, то кто-то другой.

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Украина рассматривает возможность привлечения до 300 миллиардов долларов, продавая облигации, которые будут обеспечены будущими исками к России на возмещение ущерба, причиненного в ходе военных действий. Об этом пишет агентство Reuters. «Киев может продавать облигации, обеспеченные будущими исками к Москве, и таким образом привлечь до 300 миллиардов», — говорится в материале. Там добавили, что облигации могут быть приобретены западными правительствами. Этот механизм предлагается в качестве альтернативы передаче замороженных российских активов Украине. Автор отмечает, что это может быть хорошим запасным планом. Однако успех выпуска облигаций зависит от возмещения ущерба со стороны России, и процентные платежи могут возрасти, заключили в материале. В ноябре стало известно, что Украина отказывается подписывать мировое соглашение с Россией без обязательства выплаты репараций со стороны Москвы. Заявление было сделано замглавы украинского Минюста Ириной Мудрой. Киев настаивает на том, что кто-то должен заплатить за причиненный ущерб, и если не Россия, то кто-то другой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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