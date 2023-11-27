Украина отказалась подписывать мирное соглашение с Россией без репараций

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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат, руки женщины
Украина не согласится на мирное соглашение с РФ без репараций Фото:

Украина не станет подписывать мировое соглашение с Россией без обязательства России выплатить репарации. Об этом заявила замглавы украинского Минюста Ирина Мудра.

«Если Россия думает, что [Украина] подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — заявила Ирина Мудра, передает «Страна.ua».

Ранее Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высмеял это решение. По его мнению, резолюция с точки зрения права, никому ничего не дает.

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Украина не станет подписывать мировое соглашение с Россией без обязательства России выплатить репарации. Об этом заявила замглавы украинского Минюста Ирина Мудра. «Если Россия думает, что [Украина] подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — заявила Ирина Мудра, передает «Страна.ua». Ранее Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высмеял это решение. По его мнению, резолюция с точки зрения права, никому ничего не дает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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