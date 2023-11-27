Политика Украина отказалась подписывать мирное соглашение с Россией без репараций 27 ноября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 + Украина не согласится на мирное соглашение с РФ без репараций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украина не станет подписывать мировое соглашение с Россией без обязательства России выплатить репарации. Об этом заявила замглавы украинского Минюста Ирина Мудра. «Если Россия думает, что [Украина] подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — заявила Ирина Мудра, передает «Страна.ua». Ранее Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высмеял это решение. По его мнению, резолюция с точки зрения права, никому ничего не дает. Украина не станет подписывать мировое соглашение с Россией без обязательства России выплатить репарации. Об этом заявила замглавы украинского Минюста Ирина Мудра. «Если Россия думает, что [Украина] подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — заявила Ирина Мудра, передает «Страна.ua». Ранее Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высмеял это решение. По его мнению, резолюция с точки зрения права, никому ничего не дает. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям