Украина отказалась подписывать мирное соглашение с Россией без репараций

Украина не станет подписывать мировое соглашение с Россией без обязательства России выплатить репарации. Об этом заявила замглавы украинского Минюста Ирина Мудра.
«Если Россия думает, что [Украина] подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — заявила Ирина Мудра, передает «Страна.ua».
Ранее Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высмеял это решение. По его мнению, резолюция с точки зрения права, никому ничего не дает.
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