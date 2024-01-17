Участнику банды хулиганов в Белгороде предъявили обвинение

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В Белгороде Следственное управление МВД задержало предполагаемого участника подростковой банды Фото:

В Белгороде УМВД РФ предъявило обвинение одному из участников подростковой банды, которая толпой избивала людей на улицах города. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Следователем Следственного управления УМВД России по Белгороду одному из подозреваемых в фактах хулиганства <…> предъявлено обвинение. Установлены личности остальных участников нападений», — рассказала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что данная банда, состоящая из несовершеннолетних, совершила не менее пяти противоправных действий. Продолжаются действия по факту преступления, предусмотренного 213 статьей УК РФ (хулиганство).

URA.RU приводило всю известную информацию о действиях подростковой банды на улицах Белгорода. Несовершеннолетние избивали людей и снимали соответствующие видео.

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В Белгороде УМВД РФ предъявило обвинение одному из участников подростковой банды, которая толпой избивала людей на улицах города. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Следователем Следственного управления УМВД России по Белгороду одному из подозреваемых в фактах хулиганства <…> предъявлено обвинение. Установлены личности остальных участников нападений», — рассказала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что данная банда, состоящая из несовершеннолетних, совершила не менее пяти противоправных действий. Продолжаются действия по факту преступления, предусмотренного 213 статьей УК РФ (хулиганство). URA.RU приводило всю известную информацию о действиях подростковой банды на улицах Белгорода. Несовершеннолетние избивали людей и снимали соответствующие видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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