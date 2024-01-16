Что известно о банде подростков, которые терроризировали жителей Белгорода

В Белгороде банда подростков терроризировала людей на улице

17 января 2024 в 05:18 Размер текста - 17 +

Двое подростков задержаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Белгороде орудовала банда подростков, которые толпой избивали прохожих. Против злоумышленников завели дело о покушении на убийство. URA.RU проводит основные факты о произошедших нападениях. Зачем банда подростков избивала прохожих в Белгороде Прохожих в Белгороде избивали и унижали ради видеороликов, которые затем размещали в соцсетях. По версии следствия, мотивом к действиям злоумышленников служила национальная ненависть. На опубликованных кадрах звучат оскорбления в адрес русских. При этом очевидцы отмечают, что состав банды был интернациональным. В избиении жителей Белгорода принимали участие наряду с иностранцами лица с ярко выраженной славянской внешностью. Реакция силовых ведомств на банду подростков из Белгорода После изучения видеозаписей белгородская полиция менее чем за сутки установила личности фигурантов и сейчас принимает меры к их задержанию. Трое подростков, терроризировавших прохожих, имеют судимость. Силовики попросили потерпевших и свидетелей нападений как можно быстрее обратиться в правоохранительные органы. В СУ СКР по Белгородской области возбуждено уголовное дело по фактам покушения на убийство и возбуждения ненависти и вражды. К разбирательству оперативно подключился глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ночь на 17 января оперативникам удалось задержать одного из подозреваемых. По версии местных СМИ, он является главарем банды. Известно, что 17-летний уроженец Азербайджана занимается смешанными единоборствами. После задержания он извинился за содеянное. Позже полицейские обезвредили еще одного участника преступной группировки. Он также решил принести всем свои извинения. Реакция общественности на избиение белгородцев Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко призвал к « быстрой и жесткой реакции » на произошедшее. По его словам, допустить повторения подобных противоправных действий нельзя. Произошедшее в Белгороде является наглядным доказательством того, что в России нужно как можно скорее принять закон о треш-стримах . Так ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По мнению российского военкора Александра Коца, подростков, организовавших банду в Белгороде, могут осудить на срок до семи лет . Им грозит статья УК о хулиганстве, совершенном группой лиц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Белгороде орудовала банда подростков, которые толпой избивали прохожих. Против злоумышленников завели дело о покушении на убийство. URA.RU проводит основные факты о произошедших нападениях. Прохожих в Белгороде избивали и унижали ради видеороликов, которые затем размещали в соцсетях. По версии следствия, мотивом к действиям злоумышленников служила национальная ненависть. На опубликованных кадрах звучат оскорбления в адрес русских. При этом очевидцы отмечают, что состав банды был интернациональным. В избиении жителей Белгорода принимали участие наряду с иностранцами лица с ярко выраженной славянской внешностью. После изучения видеозаписей белгородская полиция менее чем за сутки установила личности фигурантов и сейчас принимает меры к их задержанию. Трое подростков, терроризировавших прохожих, имеют судимость. Силовики попросили потерпевших и свидетелей нападений как можно быстрее обратиться в правоохранительные органы. В СУ СКР по Белгородской области возбуждено уголовное дело по фактам покушения на убийство и возбуждения ненависти и вражды. К разбирательству оперативно подключился глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ночь на 17 января оперативникам удалось задержать одного из подозреваемых. По версии местных СМИ, он является главарем банды. Известно, что 17-летний уроженец Азербайджана занимается смешанными единоборствами. После задержания он извинился за содеянное. Позже полицейские обезвредили еще одного участника преступной группировки. Он также решил принести всем свои извинения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко призвал к «быстрой и жесткой реакции» на произошедшее. По его словам, допустить повторения подобных противоправных действий нельзя. Произошедшее в Белгороде является наглядным доказательством того, что в России нужно как можно скорее принять закон о треш-стримах. Так ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По мнению российского военкора Александра Коца, подростков, организовавших банду в Белгороде, могут осудить на срок до семи лет. Им грозит статья УК о хулиганстве, совершенном группой лиц.