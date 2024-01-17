В челябинском заксобрании открылась выставка к юбилею региона. Фото

17 января 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Выставка об истории Челябинской области открылась в здании заксобрания региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Законодательном собрании Челябинской области 17 января стартовал просветительский проект к юбилею региона. В его рамках открылась выставка «К 90-летию Челябинской области: взгляд сквозь десятилетия», сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО. «Открытие выставки в Законодательном собрании в юбилейный день рождения Челябинской области символично — представительные органы власти были сформированы одновременно с образованием региона. Они играли важную роль в его истории. В этом году Законодательное Собрание отмечает 30-летний юбилей. Можно с уверенностью сказать, что депутатам седьмого созыва удалось сохранить традиции плодотворной созидательной работы регионального парламента», — цитируют в пресс-службе ЗСО заместителя председателя комитета заксобрания по социальной политике Елену Тарасову. Подготовленная архивной службой региона выставка отражает основные тенденции развития Челябинской области в разные десятилетия, начиная с 1930-х годов. Так, на первом планшете «Точка отсчета. 1934 год» представлена информация о создании Челябинской области, ее первых руководителях Кузьме Рындине и Михаиле Советникове. Следующий раздел выставки посвящен первому десятилетию в истории региона, 1930-м годам. О вкладе челябинцев в Великую Победу можно узнать, ознакомившись с материалами стенда «1940-е годы. Военные». Этот период также называют вторым промышленным рождением Челябинской области. На Южный Урал в годы Великой Отечественной войны прибыло оборудование 329 предприятий. Только в Челябинск эвакуировали 113 заводов, фабрик, артелей. Посетители выставки знакомятся с биографией Екатерины Подорвановой, которая вместе с Александрой Солдатовой в годы войны обратились с призывом «Девушки, в забой!». Они создали бригаду навалоотбойщиков из 35 человек на одной из шахт Челябинскугля и выполняли тяжелую работу, заменив ушедших на фронт мужчин-шахтеров. На завершающих экспозицию стендах рассказывается о двух последних десятилетиях в истории региона: «2010-е годы. Консолидирующие» и «2020-е годы. Взгляд в будущее». Они также знакомят с биографией известного хоккеиста и тренера Валерия Белоусова и летчика, Героя России, удостоенного посмертно этого звания за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, Александра Антонова. Еще один проект, который реализуется Законодательным Собранием к 90-летию региона, — викторина. Жители Челябинской области уже отвечают на вопросы в сообществе Законодательного Собрания в социальной сети ВКонтакте. Всего озвучат 12 видеовопросов. Пять победителей будут выбраны случайным образом из участников, правильно ответивших на все вопросы. Им вручат призы — умные колонки. Школьники живо интересовались историей родного края на выставке, подготовленной специалистами архивной службы Фото: Дмитрий Куткин, пресс-служба ЗСО Первыми выставку посетили ученики челябинской гимназии № 10 Фото: Дмитрий Куткин, пресс-служба ЗСО Зампред комитета ЗСО по социальной политике открыла выставку Фото: Дмитрий Куткин, пресс-служба ЗСО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Законодательном собрании Челябинской области 17 января стартовал просветительский проект к юбилею региона. В его рамках открылась выставка «К 90-летию Челябинской области: взгляд сквозь десятилетия», сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО. «Открытие выставки в Законодательном собрании в юбилейный день рождения Челябинской области символично — представительные органы власти были сформированы одновременно с образованием региона. Они играли важную роль в его истории. В этом году Законодательное Собрание отмечает 30-летний юбилей. Можно с уверенностью сказать, что депутатам седьмого созыва удалось сохранить традиции плодотворной созидательной работы регионального парламента», — цитируют в пресс-службе ЗСО заместителя председателя комитета заксобрания по социальной политике Елену Тарасову. Подготовленная архивной службой региона выставка отражает основные тенденции развития Челябинской области в разные десятилетия, начиная с 1930-х годов. Так, на первом планшете «Точка отсчета. 1934 год» представлена информация о создании Челябинской области, ее первых руководителях Кузьме Рындине и Михаиле Советникове. Следующий раздел выставки посвящен первому десятилетию в истории региона, 1930-м годам. О вкладе челябинцев в Великую Победу можно узнать, ознакомившись с материалами стенда «1940-е годы. Военные». Этот период также называют вторым промышленным рождением Челябинской области. На Южный Урал в годы Великой Отечественной войны прибыло оборудование 329 предприятий. Только в Челябинск эвакуировали 113 заводов, фабрик, артелей. Посетители выставки знакомятся с биографией Екатерины Подорвановой, которая вместе с Александрой Солдатовой в годы войны обратились с призывом «Девушки, в забой!». Они создали бригаду навалоотбойщиков из 35 человек на одной из шахт Челябинскугля и выполняли тяжелую работу, заменив ушедших на фронт мужчин-шахтеров. На завершающих экспозицию стендах рассказывается о двух последних десятилетиях в истории региона: «2010-е годы. Консолидирующие» и «2020-е годы. Взгляд в будущее». Они также знакомят с биографией известного хоккеиста и тренера Валерия Белоусова и летчика, Героя России, удостоенного посмертно этого звания за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, Александра Антонова. Еще один проект, который реализуется Законодательным Собранием к 90-летию региона, — викторина. Жители Челябинской области уже отвечают на вопросы в сообществе Законодательного Собрания в социальной сети ВКонтакте. Всего озвучат 12 видеовопросов. Пять победителей будут выбраны случайным образом из участников, правильно ответивших на все вопросы. Им вручат призы — умные колонки.