Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности дипломатии РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подшутил над журналисткой, не назвавшей его уважаемым, в отличие от официального представителя МИДа Марии Захаровой. Девушка хотела задать дипломатам вопрос на пресс-конференции главы министерства по итогам деятельности дипломатии РФ в 2023 году.

«Здравствуйте, Сергей Викторович [Лавров], уважаемая Мария Владимировна [Захарова]», — поприветствовала дипломатов журналистка. Тогда глава МИДа в шутку спросил: «А я не уважаемый, нет?». Трансляция конференции велась на телеканале «Россия-24».