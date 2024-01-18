Лавров пошутил над журналисткой, не проявившей должного уважения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности дипломатии РФ Фото:

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подшутил над журналисткой, не назвавшей его уважаемым, в отличие от официального представителя МИДа Марии Захаровой. Девушка хотела задать дипломатам вопрос на пресс-конференции главы министерства по итогам деятельности дипломатии РФ в 2023 году.

«Здравствуйте, Сергей Викторович [Лавров], уважаемая Мария Владимировна [Захарова]», — поприветствовала дипломатов журналистка. Тогда глава МИДа в шутку спросил: «А я не уважаемый, нет?». Трансляция конференции велась на телеканале «Россия-24».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подшутил над журналисткой, не назвавшей его уважаемым, в отличие от официального представителя МИДа Марии Захаровой. Девушка хотела задать дипломатам вопрос на пресс-конференции главы министерства по итогам деятельности дипломатии РФ в 2023 году. «Здравствуйте, Сергей Викторович [Лавров], уважаемая Мария Владимировна [Захарова]», — поприветствовала дипломатов журналистка. Тогда глава МИДа в шутку спросил: «А я не уважаемый, нет?». Трансляция конференции велась на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...