Названы самые редкие профессии в Челябинске

В Челябинске за самые редкие профессии готовы платить до 150 тысяч рублей

19 января 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Представители редких профессий в Челябинске могут зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске самыми интересными и редкими профессиями являются видеооператор хоккейных и футбольных матчей, осветитель в театре, помощник пивовара, специалист по приготовлению сиропов для напитков и кочегар. Зарплата у представителей данных специальностей составляет до 150 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа». «Вакансии с интересными и редкими обязанностями рассчитаны как на кандидатов с опытом, так и на новичков, которые могут освоить профессию прямо на рабочем месте. Самыми редкими вакансиями в Челябинске являются видеооператор хоккейных матчей, рилсмейкер, осветитель в театре, помощник пивовара, купажист, кочегар», — сообщили в пресс-службе. Как отмечают аналитики, видеооператор хоккейных матчей в Челябинске сможет заработать только 15 тысяч рублей, хотя эту позицию можно рассматривать в качестве подработки, ведь работник будет занят только по выходным дням. На вакансию рилсмейкера готовы взять кандидата без опыта, однако ему нужно предоставить портфолио своих работ — коротких видеороликов для социальных сетей. Кандидату предстоит снимать и монтировать по 12 видеозарисовок в месяц о тренировках юных футболистов. За эту работу предлагают пять тысяч рублей — единоразовой выплатой или за каждый ролик отдельно. Осветитель в театре с зарплатой в 30 тысяч рублей должен иметь диплом о среднем образовании. Также соискателю вакансии нужно знать принципы сборки и монтажа осветительной аппаратуры, обладать навыками владения световыми пультами и специальным ПО. Он будет работать на цифровом и аналоговом оборудовании, записывать световые партитуры вместе с художником по свету, создавать световые эффекты и выполнять другие задачи во время репетиций и спектаклей. Кандидату на должность помощника пивовара с оплатой от 60 000 рублей понадобится трудовой стаж от года, при этом специалист может рассчитывать на карьерный рост. Купажист или специалист по приготовлению сиропов для напитков также может получать до 60 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества отработанных дневных и ночных смен. Не менее редкой, но еще существующей является профессия кочегара. Специалист, возможно и без опыта работы, требуется одному из деревообрабатывающих челябинских предприятий. Работник должен топить котел дровами, следить за показаниями приборов и поддержанием необходимой температуры в отопительной системе. Кочегару предлагают оплату в размере трех тысяч рублей за суточную смену. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске самыми интересными и редкими профессиями являются видеооператор хоккейных и футбольных матчей, осветитель в театре, помощник пивовара, специалист по приготовлению сиропов для напитков и кочегар. Зарплата у представителей данных специальностей составляет до 150 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа». «Вакансии с интересными и редкими обязанностями рассчитаны как на кандидатов с опытом, так и на новичков, которые могут освоить профессию прямо на рабочем месте. Самыми редкими вакансиями в Челябинске являются видеооператор хоккейных матчей, рилсмейкер, осветитель в театре, помощник пивовара, купажист, кочегар», — сообщили в пресс-службе. Как отмечают аналитики, видеооператор хоккейных матчей в Челябинске сможет заработать только 15 тысяч рублей, хотя эту позицию можно рассматривать в качестве подработки, ведь работник будет занят только по выходным дням. На вакансию рилсмейкера готовы взять кандидата без опыта, однако ему нужно предоставить портфолио своих работ — коротких видеороликов для социальных сетей. Кандидату предстоит снимать и монтировать по 12 видеозарисовок в месяц о тренировках юных футболистов. За эту работу предлагают пять тысяч рублей — единоразовой выплатой или за каждый ролик отдельно. Осветитель в театре с зарплатой в 30 тысяч рублей должен иметь диплом о среднем образовании. Также соискателю вакансии нужно знать принципы сборки и монтажа осветительной аппаратуры, обладать навыками владения световыми пультами и специальным ПО. Он будет работать на цифровом и аналоговом оборудовании, записывать световые партитуры вместе с художником по свету, создавать световые эффекты и выполнять другие задачи во время репетиций и спектаклей. Кандидату на должность помощника пивовара с оплатой от 60 000 рублей понадобится трудовой стаж от года, при этом специалист может рассчитывать на карьерный рост. Купажист или специалист по приготовлению сиропов для напитков также может получать до 60 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества отработанных дневных и ночных смен. Не менее редкой, но еще существующей является профессия кочегара. Специалист, возможно и без опыта работы, требуется одному из деревообрабатывающих челябинских предприятий. Работник должен топить котел дровами, следить за показаниями приборов и поддержанием необходимой температуры в отопительной системе. Кочегару предлагают оплату в размере трех тысяч рублей за суточную смену.