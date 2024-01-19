Минтруд РФ предложил компенсировать работу в выходные при увольнении

Минтруд РФ предложил выплачивать компенсацию за работу в выходные и праздники в период увольнения сотрудника. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«Поправки позволят закрепить за работодателями обязанность при увольнении работников компенсировать им работу в выходные и праздничные дни», — сообщили в пресс-службе Минтруда России. Сообщение ведомства передает «Интерфакс». Поправка будет задействована в случае если ранее работодатель не выплачивал сотруднику за работу в выходные и праздники.
Вариант компенсации предлагается выбрать сотруднику самому. В этом случаен он будет в праве взять дополнительные дни отдыха либо оплату за отработанные дни.
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