Минтруд РФ предложил компенсировать работу в выходные при увольнении

20 января 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Сотрудникам будут компенсировать за работу в праздники и выходные при увольнении Фото: Анна Майорова © URA.RU Минтруд РФ предложил выплачивать компенсацию за работу в выходные и праздники в период увольнения сотрудника. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Поправки позволят закрепить за работодателями обязанность при увольнении работников компенсировать им работу в выходные и праздничные дни», — сообщили в пресс-службе Минтруда России. Сообщение ведомства передает «Интерфакс». Поправка будет задействована в случае если ранее работодатель не выплачивал сотруднику за работу в выходные и праздники. Вариант компенсации предлагается выбрать сотруднику самому. В этом случаен он будет в праве взять дополнительные дни отдыха либо оплату за отработанные дни.

Минтруд РФ предложил выплачивать компенсацию за работу в выходные и праздники в период увольнения сотрудника. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Поправки позволят закрепить за работодателями обязанность при увольнении работников компенсировать им работу в выходные и праздничные дни», — сообщили в пресс-службе Минтруда России. Сообщение ведомства передает «Интерфакс». Поправка будет задействована в случае если ранее работодатель не выплачивал сотруднику за работу в выходные и праздники. Вариант компенсации предлагается выбрать сотруднику самому. В этом случаен он будет в праве взять дополнительные дни отдыха либо оплату за отработанные дни.