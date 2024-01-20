МЧС предложило использовать близлежащие помещения для укрытия населения

20 января 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

В МЧС отметили, что самым эффективным способом защиты населения является укрытие в заглубленных помещениях Фото: Сергей Русанов © URA.RU МЧС России подготовило проект постановления правительства страны «О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». Согласно ему, предлагается приспособить близлежащие помещения для укрытия населения. Такие помещения также нужно обеспечить средствами первичного жизнеобеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Разработчиками предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что для этого разработан отдельный проект постановления правительства. На данный момент документ проходит согласование. Также в ведомстве подчеркнули, что сейчас самым эффективным и незаменимым способом защиты населения по месту жительства является укрытие в заглубленных помещениях. Они должны находится вблизи мест проживания граждан. Также важно обеспечить эти помещения канализацией, вентиляцией, водой, освещением и отоплением.

МЧС России подготовило проект постановления правительства страны «О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». Согласно ему, предлагается приспособить близлежащие помещения для укрытия населения. Такие помещения также нужно обеспечить средствами первичного жизнеобеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Разработчиками предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что для этого разработан отдельный проект постановления правительства. На данный момент документ проходит согласование. Также в ведомстве подчеркнули, что сейчас самым эффективным и незаменимым способом защиты населения по месту жительства является укрытие в заглубленных помещениях. Они должны находится вблизи мест проживания граждан. Также важно обеспечить эти помещения канализацией, вентиляцией, водой, освещением и отоплением.