МЧС предложило использовать близлежащие помещения для укрытия населения

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В МЧС отметили, что самым эффективным способом защиты населения является укрытие в заглубленных помещениях Фото:

МЧС России подготовило проект постановления правительства страны «О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». Согласно ему, предлагается приспособить близлежащие помещения для укрытия населения. Такие помещения также нужно обеспечить средствами первичного жизнеобеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Разработчиками предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что для этого разработан отдельный проект постановления правительства. На данный момент документ проходит согласование.

Также в ведомстве подчеркнули, что сейчас самым эффективным и незаменимым способом защиты населения по месту жительства является укрытие в заглубленных помещениях. Они должны находится вблизи мест проживания граждан. Также важно обеспечить эти помещения канализацией, вентиляцией, водой, освещением и отоплением.

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МЧС России подготовило проект постановления правительства страны «О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». Согласно ему, предлагается приспособить близлежащие помещения для укрытия населения. Такие помещения также нужно обеспечить средствами первичного жизнеобеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Разработчиками предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что для этого разработан отдельный проект постановления правительства. На данный момент документ проходит согласование. Также в ведомстве подчеркнули, что сейчас самым эффективным и незаменимым способом защиты населения по месту жительства является укрытие в заглубленных помещениях. Они должны находится вблизи мест проживания граждан. Также важно обеспечить эти помещения канализацией, вентиляцией, водой, освещением и отоплением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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