19 января 2024

СК проверит информацию о нижнетагильском хлебе со стеклом

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной пункт. Курган, столовая, общепит, еда, обед, хлеб, белый хлеб, обед в казарме
Поводом для проверки стали публикации о том, что школьникам в столовой дали хлеб с кусочками стекла Фото:

Нижнетагильский отдел СК России по Свердловской области организовал проверку сообщений СМИ об инциденте в одной из школьных столовых города. Там якобы детям дали хлеб, в котором содержались фрагменты стекла. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области организована проверка сообщения средств массовой информации об инциденте в школьной столовой. Согласно публикациям СМИ, в одной из школ города Нижнего Тагила несколько детей употребляли хлеб, в котором якобы содержались фрагменты стекла», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ранее мать одной из школьниц пожаловалась, что пяти ученикам школы якобы попались осколки стекла в хлебе и они получили травмы, однако обращений в скорую помощь по этому поводу не было. Следователи выясняют, был ли причинен детям вред здоровью, опрашиваются очевидцы произошедшего.

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Нижнетагильский отдел СК России по Свердловской области организовал проверку сообщений СМИ об инциденте в одной из школьных столовых города. Там якобы детям дали хлеб, в котором содержались фрагменты стекла. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области. «Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области организована проверка сообщения средств массовой информации об инциденте в школьной столовой. Согласно публикациям СМИ, в одной из школ города Нижнего Тагила несколько детей употребляли хлеб, в котором якобы содержались фрагменты стекла», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее мать одной из школьниц пожаловалась, что пяти ученикам школы якобы попались осколки стекла в хлебе и они получили травмы, однако обращений в скорую помощь по этому поводу не было. Следователи выясняют, был ли причинен детям вред здоровью, опрашиваются очевидцы произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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