СК проверит информацию о нижнетагильском хлебе со стеклом

20 января 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Поводом для проверки стали публикации о том, что школьникам в столовой дали хлеб с кусочками стекла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нижнетагильский отдел СК России по Свердловской области организовал проверку сообщений СМИ об инциденте в одной из школьных столовых города. Там якобы детям дали хлеб, в котором содержались фрагменты стекла. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области. «Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области организована проверка сообщения средств массовой информации об инциденте в школьной столовой. Согласно публикациям СМИ, в одной из школ города Нижнего Тагила несколько детей употребляли хлеб, в котором якобы содержались фрагменты стекла», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее мать одной из школьниц пожаловалась, что пяти ученикам школы якобы попались осколки стекла в хлебе и они получили травмы, однако обращений в скорую помощь по этому поводу не было. Следователи выясняют, был ли причинен детям вред здоровью, опрашиваются очевидцы произошедшего.

Нижнетагильский отдел СК России по Свердловской области организовал проверку сообщений СМИ об инциденте в одной из школьных столовых города. Там якобы детям дали хлеб, в котором содержались фрагменты стекла. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области. «Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области организована проверка сообщения средств массовой информации об инциденте в школьной столовой. Согласно публикациям СМИ, в одной из школ города Нижнего Тагила несколько детей употребляли хлеб, в котором якобы содержались фрагменты стекла», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее мать одной из школьниц пожаловалась, что пяти ученикам школы якобы попались осколки стекла в хлебе и они получили травмы, однако обращений в скорую помощь по этому поводу не было. Следователи выясняют, был ли причинен детям вред здоровью, опрашиваются очевидцы произошедшего.