СК проверит информацию о нижнетагильском хлебе со стеклом

Нижнетагильский отдел СК России по Свердловской области организовал проверку сообщений СМИ об инциденте в одной из школьных столовых города. Там якобы детям дали хлеб, в котором содержались фрагменты стекла. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.
«Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области организована проверка сообщения средств массовой информации об инциденте в школьной столовой. Согласно публикациям СМИ, в одной из школ города Нижнего Тагила несколько детей употребляли хлеб, в котором якобы содержались фрагменты стекла», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ранее мать одной из школьниц пожаловалась, что пяти ученикам школы якобы попались осколки стекла в хлебе и они получили травмы, однако обращений в скорую помощь по этому поводу не было. Следователи выясняют, был ли причинен детям вред здоровью, опрашиваются очевидцы произошедшего.
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